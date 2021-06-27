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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الثلاثاء.. صحة البرلمان تناقش مغالاة المستشفيات الخاصة في أسعارها

مستشفى خاصة
مستشفى خاصة

قال النائب عمرو هندى وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى بـ البرلمان، إن لجنة الصحة بـ البرلمان ستناقش بعد غد، الثلاثاء، طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن مغالاة المستشفيات الخاصة فى أسعارها.

 

وأضاف وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى بـ البرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المستشفيات الخاصة تستغل ظروف كورونا لرفع الأسعار على المرضى، فى ظل عدم وجود رقابة من جانب وزارة الصحة.

 

كان مجلس النواب عاود الانعقاد اليوم الأحد الموافق 27 يونيو الجاري.

 

في سياق آخر، قال المهندس طارق الملا وزير البترول والطاقة ، إن الوزارة نجحت خلال الـ 7 سنوات الماضية، فى مضاعفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية، حيث بلغ إجمالى المنازل التى استفادت 12 مليونا و200 ألف وحدة سكنية، منها 6 ملايين وحدة خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

 

وأكد وزير البترول، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، للرد على عدد من طلبات الإحاطة الموجهة إليه، أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بدأ فى مصر عام 1980، وما تم تنفيذه منذ ذلك الوقت حتى الآن،  12 مليونا و200 ألف وحدة، حيث كان معدل التوصيل يبلغ 283 ألف وحدة فى السنة، ولدينا خطة حاليا تستهدف أن يكون متوسط توصيل الغاز للمنازل مليونا و200 ألف وحدة سكنية.

 

وأوضح أن “الوزارة ستقوم من خلال مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير 4500 قرية، بتوصيل الغاز الطبيعى إلى 1400 قرية فى المرحلة  الأولى، وذلك  مع وزارات الإسكان، والكهرباء، والإدارة المحلية، والاتصالات، حتى لا نكسر الشوارع ونردمها ونكسرها، وذلك لإنجاز المشروع فى وقت قياسي”، وأضاف: "عندما نفتح بطن الأرض نضع شبكة الاتصالات والمياه وغيرها  ونقوم بالرصف".

 

وأشار إلى أن “عدد الوحدات السكنية التى سيتم توصيل الغاز لها ضمن مبادرة “حياة كريمة”، يقرب من 4 ملايين وحدة، وذلك وفقا لما رصدته اللجان التى أشرف عليها مجلس الوزراء، حيث رصدنا القري التى سنبدأ  بها كنموذج وفقا لتكليفات القيادة السياسية”.

 

ولفت إلى أنه فى نهاية الشهر الجارى سيصل عدد الوحدات التى دخلها الغاز الطبيعى إلى  12 مليونا و500 ألف وحدة، لافتا إلى أنه خلال السنوات الثلاث القادمة سيصل الغاز الطبيعى إلى 7 ملايين وحدة، وسيصل إجمالى عدد الوحدات وقتها إلى 19 مليون وحدة جديدة، ليصبح الغاز الطبيعي يغطي 80 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

البرلمان وزير البترول المستشفيات الخاصة الغاز الطبيعى حياة كريمة

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