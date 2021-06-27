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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان وحيوان اللايجر من قصر شقيقة حاكم دبي.. شاهد

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورا جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر محمد رمضان في الصور  بصحبة حيوان "اللايجر" و علق قائلا: “ من قصر سمو الشيخة #فاطمة_بنت_راشد_بن_سعيد_آل_مكتوم  حفظها الله شقيقة سمو حاكم دبي الأمير #محمد_بن_راشد حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه”.


"اللايجر" هو حيوان هجين بين ذكر الأسد وأنثى نمر، ويعد أضخم حيوان في فصيلة السنوريات.


وحقق ڤيديو كليب “ثابت” لـ محمد رمضان نجاحا بعد طرحه بأيام قليلة عبر قناته الرسمة باليوتيوب، وتمكن من تحقيق  ٦ ملايين مشاهدة في أسبوع بعد طرحه.


وحرص محمد رمضان، على الاحتفال بنجاح أغنيته الجديدة “ثابت” وتصدرها التريند رقم ١ عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.


وكتب محمد رمضان، من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “#ثابت رقم واحد على يوتيوب في مصر و مُعظم الدول العربية”.


أغنية "ثابت" كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، منتج منفذ محمود الشيخ، مهندس ديكور أمير عبد العاطي، منتج فني محمد سعيد رضوان، ستايليست بسنت نصير، والكليب تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن، ومونتاج عمرو عاكف، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج محمد سامي.


يذكر أن الفنان محمد رمضان، حرص على الرد على أزمة الفنانة سميرة عبد العزيز، والتي اتهمته بسبها وقذفها.

 

ونشر محمد رمضان فيديو من خلال حسابه الرسمي على “إنستجرام” وقال من خلاله: "الكلام ده لم يحدث على الإطلاق، عمري ما اتكلمت مع حد أكبر مني بالأسلوب ده.. وأكتر حاجة بسطتني إن جمهوري مصدقش الكلام ده من قبل ما اتكلم أو أقول حاجة".

 

وعلق على الفيديو قائلاً: “حق الرد على كلام الأستاذة سميرة عبد العزيز مع كامل احترامي وتقديري لها  #محمد_رمضان #ثقة_في_الله_نجاح #ثابت”.

 

وكانت الفنانة سميرة عبد العزيز قالت:"وجدت محمد رمضان يرسل لي ويقولي يا حقيرة يا شحاتة، أنا حذاء أمي أفضل منك، وأنا أتلقى 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه".

 

وتابعت: "وذلك بسبب رفضى المشاركة في أحد أعماله التليفزيونية".

 

وأكدت الفنانة سميرة عبد العزيز أنها أصيبت بحالة من الدهشة بعد تلك الرسائل، مشيرة إلى أن رفضها عرضا فنيا أمر عادي، ولا يقلل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه.

محمد رمضان انستجرام الفن التواصل الاجتماعي محمد بن راشد حاكم دبي

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