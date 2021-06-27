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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المجتمعات العمرانية تكرم المهندس محمد أنور لبلوغه سن المعاش

المجتمعات العمرانية
المجتمعات العمرانية تكرم المهندس محمد أنور لبلوغه سن

نظمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، احتفالية تكريم للمهندس محمد أنور، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية السابق، بمناسبة بلوغه سن المعاش، وتقديراً لجهوده المبذولة طوال فترة عمله.

وأعرب حضور احتفالية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن خالص تقديرهم واعتزازهم بالفترة التي قضاها معهم، سواء كزميل أو رئيس في العمل، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في حياته القادمة.

من جانبه أعرب المهندس محمد أنور هلال، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية السابق عن خالص سعادته لهذا التكريم، وعن أجواء البهجة والسرور التي بدت علي وجوه الحاضرين، متمنياً للحضور دوام التوفيق والرقي في مسيرتهم العملية.

وفي ختام الاحتفالية، تم منح المهندس محمد أنور، درع هيئة المجتمعات العمرانية تقديراً لمسيرته المهنية والإنسانية المتميزة.

حضر الاحتفالية كل من المهندس حاتم محمود، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون التجارية والعقارية، والمحاسب أحمد سعيد، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، وعدد كبير من زملاء ومرءوسى  المهندس محمد أنور، الذين عملوا معه طوال سنوات خدمته في الهيئة خاصة من قطاعي التخطيط والمشروعات والشئون العقارية والتجارية.

المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية العقارية التجارية

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