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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية جديدة ترصد إصابات بسلالة دلتا الهندية من كورونا

كورونا
كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، رصد حالتي إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا "دلتا".

وحسب وكالة "معًا" الفلسطينية، قالت الكيلة إن الإصابتين وصلتا إلى فلسطين من الإمارات، مؤكدة أنه تم عمل كل ما يلزم من الناحية الوبائية وسحب العينات من المخالطين وحجرهم.

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ودعت وزيرة الصحة المواطنين لسرعة التسجيل في المنصة الإلكترونية لحجز مواعيد تلقي لقاح كورونا، مضيفة أنه وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن غالبية اللقاحات المستخدمة حاليا تحد من الإصابة بفيروس كورونا، وإن لم تمنع الإصابة به فإنها على الأقل تمنع ظهور الأعراض الخطيرة.

الحد من السفر

وحثت المواطنين على الحد من السفر إلى الخارج إلا في حالات الضرورة القصوى، إضافة إلى سرعة التسجيل على المنصة الإلكترونية لتلقي لقاح كورونا.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة واحدة، و82 إصابة جديدة بكورونا، و194 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 98,1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

دلتا فيروس كورونا لقاح كورونا وزيرة الصحة الفلسطينية السلالة الهندية لفيروس كورونا

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