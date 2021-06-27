ابنة الحكم الدولي عصام عبد الفتاح تحصل على ماجستير الإعلام بتقدير امتياز.. صور
حصلت الباحثة ريم عصام عبد الفتاح كريمة الحكم الدولى السابق عصام عبدالفتاح رئيس لجنة حكام شمال إفريقيا عضو لجنة حكام إفريقيا المحاضر والمراقب الدولي، على الماجستير بدرجة امتياز.
وحملت الرسالة التي حصلت عليها ريم عنوان “ظاهرة التنمر كما تعكسها الدراما التليفزيونية والواقع الاجتماعى”.
وضمت لجنة المناقشة بإشراف الدكتورة منى الحديدى أستاذ الإذاعة والتلفزيون بجامعة القاهرة رئيسا، والدكتور حسن عماد مكاوى أستاذ الإذاعة والتليفزيون عميد كلية الإعلام السابق جامعة القاهرة مشرفا، والدكتورة حنان يوسف عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية مناقشا .
وتعتبر ريم أول خريجة من خريجى كلية اللغة والإعلام تحصل على درجة الماجستير بتقدير امتياز.
وحرص عصام عبد الفتاح، على حضور مناقشة ابنته رسالة الماجستير والتى نالت إعجاب الجميع وحصلت على تقدير امتياز.
يذكر أن عصام عبد الفتاح حكم كرة قدم دولي اعتزل التحكيم عام 2010 بعد بطولة الأمم الأفريقية 2010.
ويعتبر عصام عبد الفتاح من مواليد يوم 30 ديسمبر سنة 1965 في بني سويف وعمل طيار بالقوات الجوية المصرية.
وتعد أول مباراة دولية قام بإدارتها كانت عام 2003 بين المغرب وسيراليون كما أدار أيضا مباراة كرة القدم بين منتخبي أستراليا واليابان عام 2006 ويعتبر من الحكام المصريين القلائل الذين شاركوا فى إدارة منافسات بطولة كأس العالم.