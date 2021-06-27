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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب يطلب تحديد موعدا لمناقشة آلية ومعايير اختيار القيادات بالإدارة المحلية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تفويض هيئة المكتب لتحديد موعد طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة حول آلية ومعايير اختيار القيادات بالإدارة المحلية.

 

جاء ذلك في بداية أعمال الجلسة العامة للبرلمان، حيث يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

 

كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.

مجلس النواب هيئة المكتب الحكومة معايير اختيار القيادات بالإدارة المحلية طلب مناقشة عامة

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