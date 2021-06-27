مصرع شخص انهارت عليه حفرة خلال التنقيب عن الآثار في أسيوط

أثناء التنقيب عن الآثار

لقي شخص مصرعه، إثر انهيار حفرة عليه أثناء تنقيبه عن الآثار داخل منزله بقرية مير التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.



تلقي اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ورود بلاغ من أهالي قرية مير دائرة مركز القوصية، بانهيار حفرة داخل منزل ووقوع حالة وفاة.



وبالانتقال وبالمعاينة الأولية تبين إلى انهيار بئر أثناء البحث والتنقيب عن الآثارعلى "جورج.ك. ح" 35 سنة، ما أدى إلى وفاته .

وجارى تحرير المحضر اللازم