العاهل الأردني يصل بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية

عرضت فضائية اكسترا نيوز" خبرا عاجلا أفاد بوصول العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، صباح اليوم الأحد، إلى بغداد، للمشاركة في القمة الثلاثية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي وجلالة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، وذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس ٢٠١٩، حيث كان في استقبال سيادته بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى بغداد، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ ٣٠ عاماً، تأتي انعكاساً لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومةً وشعباً، ولتؤكد حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

تأتي مشاركة الرئيس السيسي في قمة بغداد للتعاون الثلاثي، في اطار البناء على ما تحقق خلال القمم الثلاث السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك في سياق دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث الأشقاء، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.