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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

79 طن بـ 41مليون دولار.. الزراعة تكشف أوجه التعاون مع العراق والأردن

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة

قال الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ومعاون الوزير، إن هناك تعاون مشترك  وتبادل خبرات بين مصر والعراق، موضحًا أن هناك اهتماما كبيراً من القيادة السياسية في الدولتين على تعميق التعاون نظرا للعلاقات التاريخية بين مصر والعراق.

 

وأوضح القرش لـ "صدى البلد"، أن مصر تقدم للعراق كل ما يخص عملية تطوير القطاع الزراعى وآليات تطبيق الإنتاج الحيوانى والبيطرى، منوهًا بأن هناك لجنة فنية زراعية مصرية عراقية مشتركة برئاسة وزيري الزراعة وتضم الخبراء والمتخصصين في البلدين تعقد اجتماعاتها بالتوالي في القاهرة وبغداد.


 

وأكد "متحدث وزارة الزراعة" أن مصر تصدر عدة منتجات زراعية للعراق وعلى رأسها  الموالح، والرمان، كما أننا نصدر أيضًا لجميع الدول العربية، مشيرًا إلى أننا لدينا مراكز بحثية متخصصة بتطبق المعايير الدولية والعلوم التطبيقية على أعلى مستوى لذا تستطيع نقل الخيرات والعلم للدول الأخرى.

ولفت إلى أن هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة بما لديها من خبرات ومعاهد اللقاحات البيطرية تقدم جميع الخدمات وتوفير اللقاحات التى تحتاجها الدول الأفريقية والعربية ، والتى تعد العراق واحدة منها،كما يتم تدريب الكوادر العراقية والتعاون فى مجال انتاج وتصدير التقاوي والمبيدات والأسمدة والري الحديث ووقاية النباتات والامصال واللقاحات البيطرية.

 

وأضاف أن معهد بحوث الصحة الحيوانية هو المعمل المرجعى الوحيد على مستوى افريقيا والشرق الأوسط  للرقابة على المنتجات الحيوانية مما يعزز هذه الشراكة والتعاون بين مصر والعراق ، وكذلك المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة ، فكل هذه عوامل تعزز أوجه التعاون بين البلدين .

وأردف أن هناك تعاون أيضًا مع دولة الأردن فى مجال الزراعة ، وهذا التعاون مستمر كما أنه يتم تعزيز هذا التعاون بتصدير منتجات زراعية ، وبلغ حجم صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى دولة الأردن حوالي 79 ألف طن بقيمة بلغت 41 مليون دولار خلال الموسم المنتهي 2019/2020.

والمحاصيل التي تم تصديرها من مصر إلى الأردن تشمل الموالح، والموز، والمانجو، والثوم، والبطاطا الحلوة.

العراق مصر الزراعة صادرات مصر الخدمات البيطرية القطاع الزراعى

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