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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خروج 56 حالة عقب تعافيهم من فيروس كورونا بالشرقية

عزل مستشفى الأحرار
عزل مستشفى الأحرار

أكد الدكتور عبد الكريم العراقي مدير مستشفى الأحرار التعليمى بالشرقية خروج 56 حالة شفاء تحسن لمصابي فيروس كورونا من السبت الموافق (19/ 06/ 2021) حتى السبت الموافق(2021/06/26) في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

 

 واضاف مدير عام مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق  خروج 56 حالة شفاء بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19عقب تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

 

بـ60 مليون جنيه.. إنشاء محطة مياه بقرية التليجة في الشرقية

وعلى جانب آخر فقد تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة الجزيرة السفلي وفروعها بدائرة هندسة ري الإبراهيمية مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

 

شدد المحافظ على إلزام الشركة المنفذة للمشروع بمراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة مع الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

 

ومن جانبه أوضح المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أنه جاري تأهيل وتبطين 24 ترعة بنطاق هندسة ري الإبراهيمية بإجمالي أطوال 100 كم وبتكلفة 400 مليون جنيه لخدمة زمام 40 ألف فدان وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بنطاق المحافظة وتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة ولضمان وصول مياه الري إلى نهايات الترع وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

 

أضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أن الأعمال الجاري تنفيذها بترعة الجزيرة السفلي وفرعها (وصلة اكراش – الجزيرة القديمة – الحاج حسن ) بطول 16.5 كم وبتكلفة 60 مليون جنيه وتخدم زمام 5 ألاف فدان تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 10سم والتبطين يشمل القاع والميول حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 79%، لافتاً إلى أن المشروع يساهم في الحفاظ على المياه من الهدر وتحسين نوعيتها ويحقق عدالة التوزيع للمياه بين جميع المنتفعين ويعمل على حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل حيث يُعد المشروع من المشروعات كثيفة العمالة.

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