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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المعهد المصرفي: نستهدف تطوير الكوادر القيادية وخلق بيئة عمل مناسبة

المعهد المصرفي المصري
المعهد المصرفي المصري

 أعلن المعهد المصرفي المصري (EBI)، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، عن إطلاق شراكة جديدة مع شركة "Spencer Stuart” للخدمات الاستشارية وتطوير القيادات التنفيذية، وهي مؤسسة رائدة لها خبرة تتجاوز 65 عاماً في السوق العالمي في مجال الأبحاث وخدمات التقييم للقيادات التنفيذية لكبرى المؤسسات العالمية. وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم أفضل حلول التقييم اللازمة لاختيار وتطوير القادة والمديرين التنفيذيين للمؤسسات المصرية، وكذلك العمل على تقييم ثقافاتهم المؤسسية وتطويرها.

قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي ل المعهد المصرفي المصري:ً “نحن فخورون بهذه الاتفاقية التي ستضيف للمعهد منهجاً جديداً مثل منهج سبنسر ستيوارت والذي يتميز بتعدد أساليب التقييم والمُصمم لتقييم الدوافع والكفاءات والإمكانات اللازمة لأداء القيادات التنفيذية مثل: الخبرة والمعرفة الوظيفية وتقييم أخلاقيات العمل وملائمة الثقافة المؤسسية. كما يكشف هذا المنهج أيضاً عن العوامل المحتملة التي تؤثر على جودة الأداء والمتعلقة بأسلوب القيادة”.

وأضاف  : "ستتيح هذه الشراكة لإدارة خدمات التقييم بالمعهد إجراء عملية التقييم بسهولة وتحديد نقاط القوة والقيود التي ساهمت في النجاح والفشل في الماضي، وكذا تحديد نسبة النجاح المستقبلي المحتمل سواء للفرد أو المنظمة طبقاً والأدوار الحالية والمستقبلية المحددة".

وتأتي الشراكة الجديدة في إطار استمرار المعهد المصرفي المصري في توفير أدوات ومناهج التقييم العالمية، للمساعدة في تقييم القدرات السلوكية والمهنية. وسوف تسهم هذه الشراكة في استمرار نهج المعهد لمواكبة أحدث وسائل التقييم العالمية لكافة المستويات الوظيفية، حيث استطاعت هذه شركة "Spencer Stuart وعلى مدى عقود بناء سمعة متميزة في تقديم قيمة مضافة لعملائها سواء الشركات الكبرى متعددة الجنسيات او الشركات الناشئة أو المؤسسات غير الهادفة للربح.

وقد تم تأسيس المعهد المصرفي المصري (EBI) بواسطة البنك المركزي المصري في عام ١٩٩١ ليصبح الذراع التدريبي الرسمي له ليطبق أفضل الممارسات الدولية لصقل المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالقطاع المالي والمصرفي برؤية تستهدف أن يصبح المعهد المركز المعرفي الرائد للخدمــات الماليـــة في مصــر والمنطقة المجــــــــاورة من خلال التميز في تنمية المهارات وتوفير الخدمات المعرفيــــة المتكاملــــة للقطــــاع المالي، والمساهمة في نشر الوعي المالي في المجتمع.

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