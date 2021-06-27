رئيس البرلمان: رجال القوات المسلحة و الشرطة يطهرون الوطن من خفافيش الظلام

وجه رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و القائد الأعلى للقوات المسلحة وكل بطل من الأبطال البواسل المسئولين عن حماية الوطن ، لافتا إلي المسئولية الملقاة على عاتقهم للقيام بهذا الدور لحماية امن و مقدرات الوطن.

و قال رئيس البرلمان خلال كلمته فى الجلسة العامة أننا نؤكد على إيماننا العميق بقدرتهم على القيام بهذا الدور.

وأضاف: " نؤكد موقف مجلس النواب من القوات المسلحة فهو موقف الاعزاز و التقدير للرجال الذين حموا الأرض و سال دمائهم على ارض سيناء و ما زالوا يبذلون دمائهم الذكية و معهم رجال الشرطة حيث يقومون بتطهير الوطن من خفافيش الظلام المهلكين للحرث و النسل و يرفعون شعار أن الولاء للوطن اغلى من الحياة و عيونهم الساهرة لا تنام حماية للوطن و ترابه المقدس.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تفويض هيئة المكتب لتحديد موعد طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة حول آلية ومعايير اختيار القيادات بالإدارة المحلية.

جاء ذلك في بداية أعمال الجلسة العامة للبرلمان، حيث يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.

وافتتح منذ قليل المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من العضو مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آلية ومعايير اختيار القيادات بالإدارة المحلية.

وتناقش الجلسة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.