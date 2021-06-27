لهيب جوي حارق.. دولة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

احتلت الدول العربية، أعلى درجات الحرارة في العالم بتسجيلها درجات حرارة قياسية بالغة الارتفاع، بينما استأثرت مدن دولة الكويت بأعلى درجات الحرارة في العالم.

وأفاد موقع إيلدورادو ويذر دولي المتخصص في رصد درجات الحرارة، أن 13 مدينة عربية ضمن المناطق الأكثر حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشار إيلدورادو ويذر، إلى إن درجات الحرارة في بعض المناطق تجاوزت الـ50 درجة مئوية.

وتشير آخر التوقعات الجوية إلى اشتداد في وطأة الحر والأجواء الحارة في عموم مناطق الكويت خلال الأيام القادمة، لتكون خمسينية في مناطق واسعة من الدولة وذلك اعتبارا من أمس السبت.



ويرتفع الضغط الجوي في طبقات الجو العالية في عموم مناطق الكويت ودول عربية خليجية، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة السطحية لتكون خمسينية في مناطق واسعة من المناطق الداخلية من دولة الكويت، وكذلك في العاصمة العراقية بغداد بداية من أمس السبت وتستمر لعدة أيام، لتكون دولتا الكويت والعراق العربيتان الأعلى في درجات الحراراة في العالم، وذلك بالإضافة إلى إيران.

ونشر إيلدورادو ويذر، قائمة أعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل أعلى 7 درجات حرارة في 7 مدن عربية على الترتيب من الأشد حرارة فالأقل: الجهراء (الكويت) 50.2 درجة مئوية، نواصيب (الكويت) 50 درجة مئوية، مطربة (الكويت) 49.4 درجة مئوية، مطار البصرة الدولي (العراق) 49.3 درجة مئوية، العمارة (العراق) 49.2 درجة مئوية، الصليبية (الكويت) 49.2 درجة مئوية، العبدلي (الكويت) 49.1 درجة مئوية، عبادان (إيران) 49 درجة مئوية،الأهواز (إيران) 48.8 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي (الكويت) 48.8 درجة مئوية، البصرة - الحسين (الكويت) 48.6 درجة مئوية، مدينة الكويت (الكويت) 48.6 درجة مئوية، صابرية (الكويت) 48.6 درجة مئوية، علي الغربي (العراق) 48.4 درجة مئوية، الفاو (العراق) 48.4 درجة مئوية".



وتنصح مواقع الطقس مواطني الدول الحارة، بتجنب الخروج من المنزل أثناء فترة الظهيرة والعصر

وارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة وذات ألوان فاتحة وتناول الكثير من المياه والسوائل الخالية من السكر بشكل مستمر.