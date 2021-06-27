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رئيس التحرير
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ناقد رياضي : بيتسو موسيماني يمتلك ذكاء ومهارة فى إدارة المباريات الكبرى

حمدى الحسينى، ناقد
حمدى الحسينى، ناقد رياضى

قال  الناقد الرياضي حمدى الحسينى :  إنه توقع فوز النادى الأهلى على الترجي لأنه أعلى فنيا من نظيره الترجى التونسى لافتا إلى أنه مباراة أمس شهدت ضغط الترجي التونسي على الأهلي فى بداية المباراة .

وأضاف  " الحسينى " ، خلال استضافته مع الاعلامية لميس سلامة  ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى  له خبرة ومهاراته كبيرة فى إدارة المباريات الإفريقية الكبرى خاصة أنه قام بتدريب صن داونز لمدة 8 سنوات وجعل منها فرقة مهارية  مرعبة .

ولفت إلى أن  بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى  ذكائه شديد ويعرف جيدأ يدير المباريات الكبرى ب ذكاء شديد خاصة مع تفوقه الشديد ونجاحه فى فوز الأهلى على الترجى التونسى ذهابا وإيابأ والتى تحدث سابقة من نوعها فى تاريخ النادى الأهلى  .

وتابع أن مركز رأس الحربة فى النادى الأهلى حاليأ فى منطقة أمان خاصة مع وجود اللاعبين محمد شريف ،  أحمد ياسر ريان ، بالاضافة إلى مهارات مجدى قفشة ويمتلك حرية فى الحركة بين خطوط المنافس بخفة ومهارة كبيرة .

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لنهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عقب فوزه على نظيره الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في إياب دور نصف نهائي البطولة القارية والذي أقيم على استاد السلام.

وبهذا الفوز صعد "المارد الأحمر" لمواجهة نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، يوم 17 يوليو المقبل في المغرب.

وكان "الشياطين الحمر" قد فازوا في مباراة الذهاب على حساب الترجي الرياضي التونسي، بهدف دون رد، على ملعب حمادي العقربي في تونس.

وحقق أبناء القلعة الحمراء العديد من الأرقام القياسية بعد الصعود للمباراة النهائية من البطولة القارية.

1 ) الصعود لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ14 كأكثر الفرق المتأهلة لنهائي البطولة القارية.

2 ) نجح الأهلي في الفوز عل الترجي ذهابًا وإيابًا للمرة الأولى في التاريخ بدوري أبطال إفريقيا.

3 ) الأهلي هو ⁦⁩أول نادي في العالم يفوز ذهابًا و إيابًا في نصف نهائي دوري الأبطال لموسمين متتاليين، حيث لم تحدث في أي قارة في العالم حتى الآن.

4 ) ⁩الوصول لنهائين متتالين لدوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة حيث سبق أن فعلها الأهلي في المواسم التالية "1982 و 1983، 2005 و 2006، 2007 و2008، 2012 و2013، 2017 و2018، 2020 و2021".

5 ) الإقتراب من حلم العاشرة وتوسيع الفارق مع أقرب الملاحقين وهو الغريم التقليدي الزمالك بفارق ضعف عدد البطولات حيث يمتلك "الفارس الأبيض" 5 بطولات.

وحقق النادي الأهلي الفوز على منافسه الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل أهداف الأهلي علي معلول في الدقيقة 38 ، محمد شريف في الدقيقة 56 ، حسين الشحات في الدقيقة 60 من ومن اللقاء .

النادي الأهلي حقق الفوز علي الترجي التونسي بملعبه ووسط جماهيره في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد .

وصعد النادي الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا .

وصعد كايزر تشيفز إلى نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز علي الوداد المغربي بنتيجة هدف دون رد في مجموع المباراتين .

 

 

 

 

 

 

النادي الأهلي الأهلى القلعة الحمراء الترجي التونسي ياسر ريان لميس سلامة يتسو موسيماني

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