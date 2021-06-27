عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط : تفعيل لجان حياة كريمة بقرى مراكز المحافظة

لقاء تعريفى بمركز
لقاء تعريفى بمركز أبنوب

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى دعم دور لجان حياة كريمة بمحافظة أسيوط وبخاصة اللجان الاقتصادية وذلك استكمالا لتنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة .

جامعة اسيوط تعلن تخفيض 25% من الرسوم الدراسية للطلبة الوافدين

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع كوبري المدخل الشمالي العلوي بمنقباد


واشار المحافظ الى انه استكمالا لأنشطة فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط فى تحقيق أهداف الجهاز فى خلق فرص عمل وتفعيلا لدور اللجنة الاقتصادية للمبادرة والتى يترأسها جهاز المشروعات تم تنظيم لقاء تعريفى لاهم المشروعات الاقتصادية بعزبة نزالى الحراجات التابعة لقرية عرب العطيات البحرية بمركز ابنوب وبحضور ممثلى فرع الجهاز باسيوط المهندسة  هدى رشوان  وامجد سليم وبمشاركة عدد من الجهات الشريكة وعدد كبير من أبناء قرية العطيات البحرية وتوابعها .
واوضح رميح عبد الحسيب رئيس جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة الى ان اللقاء تضمن التعريف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ومحاورها ودور اللجنة الاقتصادية بالمبادرة وشرح أهدافها والخدمات المقدمة من أعضائها لأبناء الريف المصري المستهدف بالمبادرة كما تم تقديم عرض لأهم الخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات سواء خدمات مالية وإتاحة التمويل أو خدمات غير مالية كما تم التعريف بالقانون ١٥٢ الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة وما يقدمه من تيسيرات ومزايا لاصحاب المشروعات والراغبين فى إقامة مشروعات  وما تقدمه الدولة وأجهزتها من دعم لاصحاب المشروعات وتم تقديم عرض لخدمات الجهات الشريكة بلجنة التنمية الاقتصادية ومساهماتهم فى تحقيق أهداف اللجنة الاقتصادية للمبادرة وخلال اللقاء تم الاستماع لاستفسارات الحضور والإجابة عليها ، تلا ذلك عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمركز ابنوب وأوجه التطوير للأنشطة القائمة بقرى المركز .

وتجدر الإشارة إلى أن قرية العطيات البحرية المنعقد بها اللقاء تتميز بزراعة النباتات العطرية ( نبات الريحان ) حيث قامت المهندسة  هدى رشوان بعرض لأهم الفرص الاستثمارية الخاصة بنبات الريحان من حيث الزراعات الآمنة الخالية من الكيماويات وأهم الاشتراطات والمواصفات التصديرية الخاصة بالمنتج والتى تساهم فى رفع معدلات الجودة والقبول لدى دول الاتحاد الأوروبي والتى تعد المستورد الرئيسى للريحان المصرى وعرضت استعداد الجهاز الفورى لتقديم الدعم الفنى اللازم الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة والمتعلقة بزراعه نبات الريحان وتصديره عملا على تحقيق جدوى اقتصادية أكبر لاصحاب الزراعات والمشتغلين بنبات الريحان بالمنطقة محل اللقاء .

محافظ أسيوط حياة كريمة لجان المشروعات الصغيرة اللجان الاقتصادية تنمية المشروعات عصام سعد

موضوعات متعلقة

مياه أسيوط: اختبارات 251 موظفا ببرنامج المسار الوظيفي بـ 6 تخصصات مختلفة

محافظ أسيوط: توفير كميات إضافية من الأسمدة لسد احتياجات المزارعين

ترشيحاتنا

50% من أثرياء ومشاهير أمريكا يفضلون السيارات اليابانية.. تعرف علي السبب

اتحاد الكرة بين نارين بعد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال

خاص| الإسكان تطرح 70 شقة بالتجمع الخامس للبيع بالتقسيط على 20 سنة

لهيب جوي حارق.. دولة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

رئيس البرلمان: رجال القوات المسلحة و الشرطة يطهرون الوطن من خفافيش الظلام

79 طن بـ 41مليون دولار.. الزراعة تكشف أوجه التعاون مع العراق والأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصديق الرئيس |5 مفاجآت يتنظرها الملايين أول يوليو المقبل

مستشار الرئيس: استخدام المسكنات بلا مبرر يضرأجهزة الجسم| فيديو

جدل الاغتصاب الزوجي .. أسبابه ومدى تأثيره نفسيًا على المرأة .. ولماذا يمارس الرجل هذا الفعل ؟

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

بعد أزمة فتاة الفستان.. 5 محظورات على الطلاب تجنبها عند دخول الجامعات

ضحية جديدة لـ الأهلي.. 3 مرشحين لخلافة معين الشعباني في الترجي

سبب بكائها وحقيقة اعتزالها | الليلة.. أول ظهور لـ علا غانم على الهواء مع لميس الحديدي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم وجود لحم.. عريس يترك عروسه ليلة الزفاف ويتزوج من أخرى

قصة حب بين امرأة طويلة وقزم تكسر الرقم القياسي لموسوعة جينيس.. فيديو

شاهد.. لحظة انهيار مبنى ميامي الشاهق فوق رؤوس سكانه

قرود شرسة تغزو أسطح المنازل في حي سكني بالسعودية.. فيديو

فيديو

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

فيديوجراف| ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

تعمل منذ نعومة أظافرها .. حكاية فتاة عشرينية مع مهنة السباكة .. فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل إحباط أكبر قضية تهريب سيارات في مصر

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ