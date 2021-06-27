محافظ أسيوط : تفعيل لجان حياة كريمة بقرى مراكز المحافظة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى دعم دور لجان حياة كريمة بمحافظة أسيوط وبخاصة اللجان الاقتصادية وذلك استكمالا لتنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة .



واشار المحافظ الى انه استكمالا لأنشطة فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط فى تحقيق أهداف الجهاز فى خلق فرص عمل وتفعيلا لدور اللجنة الاقتصادية للمبادرة والتى يترأسها جهاز المشروعات تم تنظيم لقاء تعريفى لاهم المشروعات الاقتصادية بعزبة نزالى الحراجات التابعة لقرية عرب العطيات البحرية بمركز ابنوب وبحضور ممثلى فرع الجهاز باسيوط المهندسة هدى رشوان وامجد سليم وبمشاركة عدد من الجهات الشريكة وعدد كبير من أبناء قرية العطيات البحرية وتوابعها .

واوضح رميح عبد الحسيب رئيس جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة الى ان اللقاء تضمن التعريف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ومحاورها ودور اللجنة الاقتصادية بالمبادرة وشرح أهدافها والخدمات المقدمة من أعضائها لأبناء الريف المصري المستهدف بالمبادرة كما تم تقديم عرض لأهم الخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات سواء خدمات مالية وإتاحة التمويل أو خدمات غير مالية كما تم التعريف بالقانون ١٥٢ الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة وما يقدمه من تيسيرات ومزايا لاصحاب المشروعات والراغبين فى إقامة مشروعات وما تقدمه الدولة وأجهزتها من دعم لاصحاب المشروعات وتم تقديم عرض لخدمات الجهات الشريكة بلجنة التنمية الاقتصادية ومساهماتهم فى تحقيق أهداف اللجنة الاقتصادية للمبادرة وخلال اللقاء تم الاستماع لاستفسارات الحضور والإجابة عليها ، تلا ذلك عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمركز ابنوب وأوجه التطوير للأنشطة القائمة بقرى المركز .

وتجدر الإشارة إلى أن قرية العطيات البحرية المنعقد بها اللقاء تتميز بزراعة النباتات العطرية ( نبات الريحان ) حيث قامت المهندسة هدى رشوان بعرض لأهم الفرص الاستثمارية الخاصة بنبات الريحان من حيث الزراعات الآمنة الخالية من الكيماويات وأهم الاشتراطات والمواصفات التصديرية الخاصة بالمنتج والتى تساهم فى رفع معدلات الجودة والقبول لدى دول الاتحاد الأوروبي والتى تعد المستورد الرئيسى للريحان المصرى وعرضت استعداد الجهاز الفورى لتقديم الدعم الفنى اللازم الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة والمتعلقة بزراعه نبات الريحان وتصديره عملا على تحقيق جدوى اقتصادية أكبر لاصحاب الزراعات والمشتغلين بنبات الريحان بالمنطقة محل اللقاء .