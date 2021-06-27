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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة بين نارين بعد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال

صدى البلد

تواجه اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد حيرة بعد وصول النادى الأهلى إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

كان فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي تغلب على نادي الترجي ذهابا وإيابا بنتيجة ٤ / ٠ فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت الموافق 17 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء علي استاد محمد الخامس بالدار البيضاء عاصمة المغرب.

وتتمثل حيرة اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد فى خوض النادي الاهلي أربع مباريات فى الدورى الممتاز قبل مواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

 

مباريات الأهلي المقبلة:

الأهلي وبيراميدز يوم ١ يوليو 
الأهلى وسموحة ٤ يوليو 
الأهلى والمقاولون العرب  ٨ يوليو
الأهلى ومصر المقاصة ١١ يوليو

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن اللجنة الثلاثية المؤقتة للجبلاية برئاسة أحمد مجاهد تلقت طلبا شفهيا من جانب مسئولين فى النادى الأهلى بمراعاة مشاركة المارد الأحمر فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وأضاف أن مسئولى القلعة الحمراء يرغبون فى تأجيل مباراة  مصر المقاصة فى الدورى الممتاز المقرر إقامتها يوم ١١ يوليو المقبل.

ولفت إلى أن مسئولى القلعة الحمراء يرون أن فريق الأهلي يمثل مصر فى نهائى دورى أبطال إفريقيا وضرورة استعداد عناصر المارد الأحمر بشكل جيد.

وأشاار إلى أن اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة منشغلة فى الوقت الراهن ببطولة كأس العرب للشباب.

وشدد على أن اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة بين نارين فى ظل السعى لإنهاء المسابقة المحلية يوم ٢٦ أغسطس المقبل وعدم الرغبة فى تأجيل أي مباراة ضمانا لعدم إرباك جدول الدوري الممتاز.

وأكد أن تأجيل أي مباراة فى الدورى الممتاز يعنى تأجيل انتهاء البطولة المحلية وتأخير إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة.

يذكر أن فريق الزمالك يتصدر ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد ٥٨ نقطة فيما حل النادى المصرى فى المركز الثانى برصيد ٤٣ نقطة والأهلي ثالثا برصيد ٤١ نقطة ويتبقى له عدة مباريات مؤجلة.

أحمد مجاهد نهائى دورى أبطال إفريقيا الأهلى اللجنة الثلاثية بيراميدز

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