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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خاص| الإسكان تطرح 70 شقة بالتجمع الخامس للبيع بالتقسيط على 20 سنة

وحدات سكنية بالتجمع
وحدات سكنية بالتجمع الخامس

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان، عن فتح باب الحجز عن 70 وحدة سكنية استثمارية ضمن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

كراسة الشروط

وأوضحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان، أنه سيتم طرح كراسات الشروط أمام المواطنين بداية من الغد الاثنين الموافق 28 يونيو وحتى الخميس الموافق 15 يوليو.

كراسة الشروط

وأكد الدكتور حسام رزق رئيس هيئة العامة لتعاونيات البناء،التابعة لوزارة الإسكان فى تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن المساحات المطروحة ضمن المشروع تبدأ من 109 أمتار وحتى 152 متر.

كراسة الشروط

وأشار الدكتور حسام رزق رئيس هيئة العامة لتعاونيات البناء، إلى أن المشروع مقام على 143 فدان ويحتوى على منطقة خدمات تتكون من المبنى الإدارى والتجارى والملاعب المفتوحة والمساجد بالإضافة إلى قطع أراضى استثمارية مخصصة لإنشاء مدرسة دولية ومستشفى تخصصي و4 مول تجارى.

 

وتابع الدكتور حسام رزق: سيتم توفير نظم للسداد حتى 20 سنة علما بأنه يتم سداد 50% من ثمن الوحدة حتى التعاقد والاستلام، مؤكدا أن سعر المتر للوحدة يقدر بـ 6500 جنيه.

الأسكان البناء وزارة الاسكان مشروع وحدة سكنية

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خاص| الإسكان تطرح 70 شقة بالتجمع الخامس للبيع بالتقسيط على 20 سنة

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