علاج التهاب المعدة بوصفات من مطبخك

علاج التهاب المعدة هو مصطلح يشير إلى أي حالة تؤدي إلى التهاب بطانة المعدة، يعتبر شرب الكثير من الكحول ، والإفراط في استخدام مسكنات الألم ، وبكتيريا الملوية البوابية يمكن أن تسبب التهاب المعدة أيضا، و من أكثر الأعراض الشائعة هي الغثيان والقيء .

يستطيع معظم الأشخاص المصابين بـ التهاب المعدة معالجته وإيجاد الراحة لأعراضهم، هناك أوقات يعني فيها التهاب المعدة أنك بحاجة إلى زيارة الطبيب ووضع خطة علاجية ، ولكن هناك أيضًا طرقًا لعلاج التهاب المعدة بالعلاجات المنزلية وفقا لموقع healthline.

- نظام غذائي مضاد للالتهابات

يتم تنشيط التهاب المعدة عندما يتم فرض ضرائب على جهازك الهضمي وتصبح بطانة المعدة لديك ملتهبة، يمكنك اختيار تناول الأطعمة التي تقلل الالتهاب وتجنب الأطعمة التي تسبب تهيج بطانة المعدة

قد تختلف الأطعمة المحفزة من شخص لآخر ، وسيساعدك الاحتفاظ بدفتر يوميات الطعام لمدة أسبوع على تحديد الأطعمة التي تسبب التهاب المعدة لديك.

تميل الأطعمة التالية إلى أن تكون ملتهبة للغشاء المخاطي الذي يبطن معدتك:

الأطعمة المصنعة والمحفوظة بكثافة

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الغلوتين

الأطعمة الحمضية ومنتجات الألبان

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر

تشير الأبحاث إلى أن إضافة براعم البروكلي والتوت الطازج إلى نظامك الغذائي يمكن أن يشجع جسمك على مقاومة التهاب المعدة.



-مستخلص الثوم

ما لا يقل عن 50 في المائة من سكان العالم مصابون بالبكتيريا الحلزونية البوابية ، وهي سلالة بكتيرية تسبب التهاب المعدة ، في الجهاز الهضمي بالفعل، عندما يحدث التهاب المعدة بسبب بكتيريا الملوية البوابية ، يمكن أن يساعد مستخلص الثوم في التخلص من هذه البكتيريا، أظهرت إحدى الدراسات أن تناول مستخلص الثوم هو وسيلة فعالة لقتل بكتيريا الملوية البوابية.

يمكنك سحق الثوم الخام وشرب الخلاصة الناتجة عن طريق الملعقة الصغيرة ، أو يمكنك شراء مستخلص الثوم الذي مضى عليه عدة أشهر .

-البروبيوتيك

يمكن أن تحسن البروبيوتيك عملية الهضم وتحافظ على انتظام حركات الأمعاء، سيؤدي تناول مكمل البروبيوتيك إلى إدخال بكتيريا جيدة إلى الجهاز الهضمي ، والتي يجب أن توقف انتشار الحلزونية البوابية وتساعد في بدء عملية شفاء أمعائك.

يمكنك أيضًا تناول الأطعمة المخمرة التي تحتوي على البروبيوتيك ، مثل:

ملفوف مخلل

زبادي



-شاي أخضر مع عسل مانوكا

شرب الشاي الأخضر بالعسل الخام له فوائد عديدة محتملة لشفاء التهاب المعدة، يمكن أن يؤدي شرب الماء الدافئ إلى تهدئة الجهاز الهضمي وتسهيل عملية الهضم على معدتك.

أظهرت إحدى الدراسات اختلافًا كبيرًا في الأشخاص المصابين بالتهاب المعدة الذين شربوا الشاي مع العسل مرة واحدة فقط في الأسبوع، ثبت أيضًا أن لعسل مانوكا خصائص مضادة للبكتيريا تحافظ على فعالية بكتيريا الملوية البوابية تحت السيطرة.

- الزيوت الأساسية

تم العثور على بعض الزيوت الأساسية التي لها تأثير على فرط نمو الحلزونية البوابية، تمت دراسة الزيوت المشتقة من عشبة الليمون على وجه الخصوص ، ووجدت أن لها تأثيرًا إيجابيًا على مقاومة الفئران لاستعمار الحلزونية البوابية في الاختبارات المعملية.

لم يتم اختبار معظم الزيوت الأساسية من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للاستهلاك البشري ، لذا كن حذرًا عند استخدام هذا العلاج، من المفترض أن يتم استنشاق الزيوت الأساسية بواسطة موزع أو خلطها في زيت ناقل وتطبيقها على الجلد.



-تناول وجبات صغيرة

لا تتفاقم أعراض التهاب المعدة بمجرد ما تأكله ؛ كما أنها تتفاقم بسبب طريقة تناول الطعام، عندما تكون مصابًا بالتهاب المعدة ، فمن المهم جعل عملية الهضم أسهل ما يمكن لمعدتك وأمعائك.

عندما تأكل وجبة كبيرة ، فإنها تضع ضغطًا على جهازك الهضمي لتحويل كل هذا الطعام إلى طاقة ونفايات، هذا هو السبب في أن تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم بدلاً من تناول الكربوهيدرات والسعرات الحرارية مرتين أو ثلاث مرات في اليوم يمكن أن يخفف من أعراض التهاب المعدة.