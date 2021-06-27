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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلي اليوم الأحد

عملات -عربية
عملات -عربية

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الأحد 27 يونيو 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي.

ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية اليوم فى البنك الأهلى.

وسجلت العملات العربية اليوم الاحد :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم أعلى العملات العربية سعرا 49.08جنيه للشراء و 52.16 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى البنك الأهلى 4.15 جنيه للشراء و4.18جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى البنك الأهلى 4.25 جنيه للشراء و4.27جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى البنك الأهلى نحو 40.31 جنيه للشراء 41.64جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاحد 21.69جنيه للشراء و22.17 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 39.59جنيه للشراء و 40.78 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاحد فى البنك الأهلى 4 جنيهات للشراء و 4.31 جنيه للبيع.

و تختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب.

ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى.
 

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