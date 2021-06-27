عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توقيع اتفاقية بين مركز كميت للتحكيم الدولي ومؤسسة آل سحيم بالسعودية

صدى البلد

شهد مقر مركز كميت للتحكيم الدولي بالقاهرة توقيع الاتفاقية اللائحية بين مركز كميت ومكتب آل سحيم للقانون بالمملكة العربية السعودية والمتعلقة بتنظيم العلاقة بين المركز وفروعه المزمع إقامتها في الدول العربية المختارة .


قام بالتوقيع على الاتفاقية من جانب المركز الرئيسي  المستشار محمد رضا شوكت نائب رئيس مجلس الأمناء ومن الجانب الفرعي للمركز المستشار محمد عبدالله آل سحيم بصفته عضو الأمانة والرئيس التنفيذي لمقر المركز بالمملكة العربية السعودية .


وحضر توقيع الاتفاقية كل من الاستاذ  الدكتور ماجد الشربيني نائب رئيس مجلس الأمناء لشئون البحوث و التدريب والدراسات والاستاذ الدكتور جمال أبو ضيف نائب رئيس مجلس الأمناء لشؤون الأمانة العامة ورئيس المكتب الفني و المستشار أشرف واصل نائب رئيس مجلس الأمناء لشؤون العضوية  والمستشار كمال خليفة المدير التنفيذي لمركز كميت، والمستشار محمد الغريبي نائب رئيس شئون العضوية والاستاذ محمد اشرف واصل مساعد المدير التنفيذي للمركز .

ويعتبر توقيع الاتفاقية انطلاقة فعلية في تحقيق طموح مركز كميت للتحكيم الدولي نحو محيطها العربي.

IMG-20210627-WA0061
IMG-20210627-WA0061
IMG-20210627-WA0059
IMG-20210627-WA0059
IMG-20210627-WA0055
IMG-20210627-WA0055
IMG-20210627-WA0057
IMG-20210627-WA0057
IMG-20210627-WA0060
IMG-20210627-WA0060
IMG-20210627-WA0056
IMG-20210627-WA0056

ترشيحاتنا

بمناسبة القمة العربية الثلاثية .. أبرز النجوم الأردنيين والعراقيين في السينما المصرية

أرخص حاسبات الألعاب.. تعرف على سعر ومواصفات لاب توب أسوس TUF Dash 15

لا وفيات.. السعودية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

البورصة تربح 2.9 مليار جنيه بختام تعاملات أول جلسات الأسبوع

وزيرة الثقافة: جائزة المبدع الصغير فريدة من نوعها تعكس اهتمام الدولة بالأطفال والنشء

292 مليون جنيه تمويلا جديدا لدعم المشروعات الريفية والزراعية| تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

شاب يعتدي بالضرب على فتاة في الشارع.. فيديو

بعد تصديق الرئيس |5 مفاجآت يتنظرها الملايين أول يوليو المقبل

حقيقة تخفيض عدد سنوات الدراسة بالدبلومات الفنية .. مجلس الوزراء يوضح

ابنة هبة قطب تعيد " خناقة المايوهات " للساحة : لازم نضغط على البنات لحد ما يقلعوا

وائل جمعة كلامه سليم.. خالد الغندور ينصف الأهلي بشأن طرد لاعب الترجي

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

بعد أزمة فتاة الفستان.. 5 محظورات على الطلاب تجنبها عند دخول الجامعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

ترحيب بريطاني برحيل وزير الفضيحة.. وهذه حالة زوجته اليوم.. صور

لعدم وجود لحم.. عريس يترك عروسه ليلة الزفاف ويتزوج من أخرى

قصة حب بين امرأة طويلة وقزم تكسر الرقم القياسي لموسوعة جينيس.. فيديو

فيديو

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

فيديوجراف.. ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

تعمل منذ نعومة أظافرها .. حكاية فتاة عشرينية مع مهنة السباكة .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ