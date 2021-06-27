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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج: اعتماد 3489 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن اعتماد 3489 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة وفقا للقانون، حيث بلغت حصيلة التقنين 408 مليون جنيه.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مشيرًا إلى أنه جاري تجهيز 2458 عقدا آخر لتسليمهم للمواطنين.

يذكر أن محافظة سوهاج كانت قد أصدرت نموذج عقد موحد يحتوي على العديد من وسائل التأمين التي تمنع التزوير والتقليد، بالإضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بأجهزة خاصة، وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته، وضمان الحفاظ عليه لأكبر فترة مُمكنة.

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وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قد تفقد خلال جولة ميدانية بنطاق حي غرب سوهاج، عدد من المشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات.

وذلك برفقة النائب حاتم مبارك، والنائبة غادة الضبع، أعضاء مجلس النواب، وأحمد الشطوري رئيس الحي، والدكتورة ايناس محمد علي مستشار المحافظة للتشجير والتجميل، وعبير الطيب مدير التنسيق الحضاري، ونورهان صلاح مدير التخطيط بالديوان العام.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد مشروع تطوير سوق السمك بمنطقة نجع مصلح، والذي يشمل إنشاء 13 محل تجاري لبيع الأسماك بتكلفة 280 ألف جنيه، بهدف نقل بائعي الأسماك بالمنطقة، وتوفير سوق حضري لائق، والقضاء على الأسواق العشوائية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال وصلات المياه والصرف الصحي لتلك المحلات.

كما تفقد "الفقي" خلال جولته أعمال تغطية مفيض ترعة نجع حمادي الكيلو 77، بنسبة تنفيذ تخطت الـ 90%، حيث يساهم في توفير مساحة 5200 متر مربع، سيتم استغلالها لإقامة مجمع مواقف سوهاج، ومنطقة تجارية، ووجه المحافظ بعقد جلسات مشاركة مجتمعية بحضور سائقي السيارات وإدارة المواقف بالمحافظة، وذلك لتحديد احتياجات السائقين، ووضعها بعين الاعتبار أثناء تصميم وتنفيذ المشروع.

تضمنت جولة المحافظ بنطاق حي غرب كذلك تفقد أعمال تطوير وتجميل شارع الجرجاوية بطول 1200 متر، حيث شملت اعمال التطوير "تركيب بردورات، وانترلوك، وعمل أحواض للنباتات والزهور من الرخام، وزراعة أشجار الزينة".

سوهاج أراضي أملاك الدولة محافظ

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