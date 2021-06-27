عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

طارق فهمي عن القمة الثلاثية : جاءت بتوقيت مهم ..ومتوقع انضمام دول أخري للتحالف

القمة الثلاثية عراقية
القمة الثلاثية عراقية مصرية أردنية

تنطلق بعد قليل أعمال القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن، بالعاصمة العراقية بغداد.

 

وتأتي هذه الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى بغداد والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ ٣٠ عاماً، انعكاساً لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومةً وشعباً، وأيضا في إطار التأكيد على  حرص مصر في  دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو آفاق أرحب بما يعود بالنفع على وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

 

كما تهدف مشاركة الرئيس في قمة بغداد للتعاون الثلاثي، لإستكمال ما تحقق خلال القمم الثلاث السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك في سياق دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث الأشقاء، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط. 

 

قبل القمة الثلاثية مع مصر.. رئيس الوزراء العراقي يستقبل العاهل الأردني

الجندى: زيارة الرئيس السيسى للعراق ترجمة حقيقة لدور مصر الريادي العربي والإقليمي

ومن جانبه قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن لقاء القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق في غاية الاهمية من حيث التوقيت والقضايا التي يتم مناقشتها.

وأوضح فهمي في تصريحات لـ "صدي البلد" أن القمة تناقش قضايا ثنائية وقضايا متعددة الأطراف بين مصر والأردن والعراق، علاوة على مناقشة المشروعات التنمية المستدامة والربط الكهربائي والمشروعات الإقليمية المخطط لها.

 

“المؤسسة العربية الإقليمية”

تابع" هذا اللقاء بين مصر والأردن والعراق يدشن مرحلة تعرف بإسم "المؤسسة العربية الإقليمية"، وان التحالف لم يقتصر بين بغداد وعمان والقاهرة بل سيكون له تواجد دائم بين جميع الأطراف والدول وهذا يؤكد أنه تحالف مستمر.

وأشار فهمي أستاذ العلوم السياسية، إلي أن الترحيب الكبير للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بغداد، جاء ليؤكد أن مصر أكبر داعم للعراق في مواجهة التهديدات الاقليمية المباشرة.

التحاق دول أخرى بالقمة

ونوه فهمي، عن أن هناك تفكيرا تخطيطيا بإلحاق دول أخرى بهذه القمة الثلاثية مثل سوريا ، مؤكدا أن القاهرة ترحب بأي طرف عربي في هذا التحالف.

وأضاف فهمي، أنه يوجد العديد من المجالات التي يمكن التعاون فيها بين اطراف التحالف وذلك علي عددا من المستويات أبرزها، المستوى الإقليمي الخاص في الشأن الاقتصادي والسياسي والأمني، لافتا إلى أن الزيارات المتبادلة بين أطراف القمة متوقعة بالفترة المقبلة.

إحياء النظام الإقليمي 

وأختتم" أن اللقاء يعكس حرص القاهرة على اعادة المؤسسات العامة للعرب المشتركة، وإحياء فكرة النظام الإقليمي العربي في مواجهة  التحديات والمخاطر الإقليمية التي تفتعلها دول اخرى في الإقليم مثل إسرائيل وتركيا، فمصر حريصة على أسس النظام الإقليمي العربي وإحياء  مؤسسات الجامعة العربية. 

المشروعات الأمن رئيس المؤسسات العامة رئيس الوزراء العراقي العاصمة العراقية بغداد مشاركة الرئيس مصر والاردن والعراق

موضوعات متعلقة

قبل القمة الثلاثية مع مصر.. رئيس الوزراء العراقي يستقبل العاهل الأردني

العاهل الأردني يصل بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية

الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة تاريخية هي الأولي من نوعها منذ 30 عامًا.. ويشارك في القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن

الخارجية العراقية تعلن عن موعد القمة الثلاثية مع مصر والأردن

ترشيحاتنا

طارق فهمي عن القمة الثلاثية : جاءت بتوقيت مهم ..ومتوقع انضمام دول أخري للتحالف

ننشر التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلي

إصابة مصطفى محمد في تدريبات جالاتا سراي .. تفاصيل

البداية في مصر.. قمة الأشقاء الثلاث لمواجهة التحديات

الإمارات أكبر شريك تجاري لمصر بمنطقة الشرق الأوسط |تفاصيل

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلي اليوم الأحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تخفيض عدد سنوات الدراسة بالدبلومات الفنية .. مجلس الوزراء يوضح

بعد تصديق الرئيس |5 مفاجآت يتنظرها الملايين أول يوليو المقبل

بعد أزمة فتاة الفستان.. 5 محظورات على الطلاب تجنبها عند دخول الجامعات

مستشار الرئيس: استخدام المسكنات بلا مبرر يضرأجهزة الجسم| فيديو

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

الكواليني : أنا اللي خليت الأهلي ينيم أفريقيا من المغرب

انتكاسة جديدة.. الحسرة تسيطر على الصحف التونسية بعد سقوط الترجي أمام الأهلي

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترحيب بريطاني برحيل وزير الفضيحة.. وهذه حالة زوجته اليوم.. صور

لعدم وجود لحم.. عريس يترك عروسه ليلة الزفاف ويتزوج من أخرى

قصة حب بين امرأة طويلة وقزم تكسر الرقم القياسي لموسوعة جينيس.. فيديو

شاهد.. لحظة انهيار مبنى ميامي الشاهق فوق رؤوس سكانه

فيديو

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

فيديوجراف| ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

تعمل منذ نعومة أظافرها .. حكاية فتاة عشرينية مع مهنة السباكة .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ