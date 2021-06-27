سقوط 110 قتلى في مواجهات بين الحوثيين والقوات الحكومية بمأرب اليمنية

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأحد، بسقوط أكثر من 110 قتلى جراء المواجهات المتواصلة بين الحوثيين، والحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بمحافظة مأرب.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في القوات الحكومية تأكيدهم سقوط 111 قتيلا على الأقل من كلا الطرفين خلال فترة ما بين الخميس وصباح اليوم، نتيجة لشن الحوثيين هجمات مكثفة من الشمال والجنوب والغرب دون أن يتمكنوا من اختراق دفاعات القوات الحكومية في المحافظة الاستراتيجية.

وذكر مسؤول في القوات الحكومية للوكالة أن هذه المناطق شهدت قتالا عنيفا وسط قصف مدفعي متبادل وغارات جوية مكثفة لطيران التحالف، ما أسفر عن سقوط 29 قتيلا في قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي و82 آخرين في قوات الحوثيين.

وكثف الحوثيون في فبراير حملتهم العسكرية الرامية إلى إحكام سيطرتهم على مأرب التي تشكل آخر معقل لقوات الحكومة في شمال ووسط اليمن.