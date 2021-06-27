سندات خضراء وتعريفة للمخلفات.. نقلة نوعية بمصر في التعامل مع القضايا البيئية | تفاصيل

اتخذت وزارة البيئة، عدة خطوات تحت قيادة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتحقيق نقلة نوعية في التعامل مع قضايا البيئة، واتبعت سياسة الدراسة والبحث والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات للوصول لأفضل سبل دمج البعد البيئي بالقطاعات التنموية المختلفة بما يحقق الحفاظ على الموارد واستدامتها، واتخذت الحكومة خطوات حثيثة لتحقيق هذا الدمج من خلال عدة قرارات لتطبيق معايير الاستدامة البيئية كأهم خطوات دمج البعد البيئي في القطاعات المختلفة للدولة بالية حاكمة وضامنة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسته وعضوية الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية.

دمج المفاهيم البيئية في التعليم



تعاونت وزارة البيئة مع مركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم لإدماج المفاهيم البيئية الأساسية وربطها بين مناهج العلوم والدراسات .

بجانب التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعداد برنامج ماجستير مهني في مجال الاستدامة البيئية لبناء كوادر وخبراء في المجال البيئي وربطها بالتخصصات العلمية والإقتصادية والاجتماعية.

وإعداد "برنامج متنوع لعلوم البيئة "من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالتعاون مع البنك الدولى بجامعة القاهرة.

دمج البعد البيئي في قطاع النقل

عملت وزارة البيئة لعدة سنوات علي الحد من انبعاثات المركبات بشن حملات الفحص المفاجئة عليها، وكان التوجه بالبحث والدراسة والتنسيق للتحول لاستخدام أنواع وقود نظيفة أكثر توافقا مع البيئة مثل التحول للغاز الطبيعي والنقل الكهربي ضمن خطة الدولة نحو الاقتصاد الاخضر.

توافق البيئة والصناعة



تقدم وزارة البيئة الدعم الفني للمنشآت الصناعية لتعريفها بالتزاماتها للتوافق مع قانون البيئة ولائحته التنفيذية وتوجيهها نحو تقديم خطط وبرامج الإصحاح البيئي وتصحيح المخالفات المرصودة، كما تقوم الوزارة بتطوير وتحديث نظام تقييم التأثير البيئي لضمان زياده فاعليته مع إنهاء إجراءات مراجعة تقييم التأثير البيئي للمشروعات.

دمج البعد البيئي في أجندة التعاون الدولي



تتعاون وزارة البيئة مع وزارة التعاون الدولي في الترويج للسياسات البيئية المصرية لجذب الاستثمارات الدولية لتنفيذ مشروعات بيئية في مصر للتوسع في الاستثمار الأخضر والسعي لتنفيذ برامج بيئية مع الجهات والمنظمات الدولية مع دمج البعد البيئي في السياسات المالية والموازنة الخضراء وتشجيع المؤسسات المالية على اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ حيث لعبت وزارة البيئة دورا كبيرا في تعميم التمويل المناخي في القطاع المصرفي في مصر.



طرح السندات الخضراء

أصدرت وزارة المالية بالشراكة مع وزارة البيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 723 مليون دولار، لتنفيذ مشروعات بيئية في مختلف المجالات.

السياحة البيئية



عملت وزارة البيئة على الترويج لمفهوم السياحة البيئية بمصر ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها، بالتعاون مع وزارات السياحة والآثار والدولة للإعلام وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ( البيئية والموارد الثقافية.

المفاهيم البيئية في الإعلام



تعاونت وزارة البيئة مع وزارة الدولة للإعلام لإطلاق مبادرة "تنمية" لتبني أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 5303 بمشاركة وزارتي التخطيط والشباب والرياضة والتي تساهم في إطلاق العنان لأفكار الشباب للإبداع والابتكار فى مجال البيئة، بالإضافة إلى التوسع الواضح في الاهتمام بالقضايا البيئية في الخريطة الإعلامية.

دمج البعد البيئي في قطاع البترول

تتعاون وزارة البيئة مع وزارة البترول لتحقيق اشتراطات السلامة البيئية، والتوافق البيئي للمنشأت البترولية ذات الصرف الصناعى على خليج السويس، بالإضافة إلى إتخاذ خطوات جادة لدمج التنوع البيولوجى فى قطاع البترول والتعدين، وتم إدماج الحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استخدامها فى مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية.

دمج البيئة في قطاع الزراعة



هناك تعاون مثمر ودائم مع وزارة الزراعة وخاصة في المجالات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ وخاصة في مجال التأقلم معها وكذلك مكافحة التصحر وهناك العديد من الأعمال البارزة منها الإعداد لأول إستراتيجية للمتبقيات الزراعية كامتداد لنجاح الوزارة في الاستفادة من المخلفات الزراعية، بجانب السعي المستمر لزيادة المسطحات الخضراء.



إصدار تعريفة تحويل المخلفات للطاقة

اجتهدت وزارة البيئة في تحول المخلفات إلى مصدر للطاقة الكهربائية من خلال تكامل جهود وزارات البيئة والكهرباء والإنتاج الحربي والتنمية المحلية، بدءا من إصدار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة و اختيار الشركات المنفذة للمرحلة الأولى والدعم المستمر للتنفيذ إلى إنشاء أول وحدة لتحويل المخلفات البلدية والزراعية إلى طاقة بالفيوم.

شرطة البيئة والمسطحات



تعتبر شرطة البيئة والمسطحات هي الداعم الأساسي لوزارة البيئة في إنفاذ القانون للحد من المخالفات البيئية، حيث يتم التعاون في حملات التفتيش علي مصادر التلوث المحتملة وعلى المنشآت المختلفة للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.



البيئة على أجندة ابنائنا بالخارج

قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الهجرة بتنظيم رحلات لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين بالخارج بالمحميات الطبيعية ضمن الجهود الحكومية في تنفيذ البرامج الخاصة بتعزيز أواصر الترابط بين أبناء المصريين المهاجرين ووطنهم الأم ولتعريفهم ما يمتلكه بلدهم من ثروات طبيعية مما يساهم فى الترويج للسياحة البيئية بإعتبارهم خير سفراء لمصر فى الخارج.

التكامل بين الصحة والبيئة



شهدت فترة جائحة كورونا توطيد لأواصر التعاون ودمج البعد البيئي بشكل أكبر في المنظومة الصحية، حيث تم إصدار الدلائل الإرشادية والاشتراطات للتعامل مع المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها ومتابعة تنفيذها، وتأهيل وبناء قدرات العاملين بالمنشآت الصحية فى مجال إدارة مخلفات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تدشين موقع إلكتروني لتسهيل عملية متابعة الكميات المتولدة من المخلفات بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة.

الدمج بين البعد البيئي والاجتماعي

يعتبر البعدين البيئي والاجتماعي ضلعين لمثلث التنمية المستدامة، وتسعى وزارة البيئة للربط بينهما بتشجيع المجتمع المدني على الانخراط في العمل البيئي، والمشاركة في المبادرات المجتمعية التي تهدف لصون الموارد وحماية البيئة بشكل مباشر وغير مباشر وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة.

البعد البيئي في الرياضة



اهتمت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لنشر المفاهيم البيئية بين الشباب وتشجيعهم على الاهتمام بالبيئة وحمايتها وتنظيم زيارات للمحميات الطبيعية.

البعد البيئي في التنمية المحلية



قامت وزارة البيئة بإعداد المخططات الرئيسية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية لكافة المحافظات وكذلك إعداد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات البلدية على مستوى الجمهورية.

دمج البيئة في الإستثمار



أطلقت وزارة البيئة برنامج تحويل المخلفات إلى طاقة بحجم استثمارات متوقع مليار جنيه لتحويل المخلفات البلدية ومخلفات حمأة الصرف الصحى والغاز المجمع من المدافن الصحية القديمة الى طاقة، حيث تم اختيار 20 شركة من الشركات المتقدمة للتنفيذ، وإطلاق إعلان الاستثمار في المحميات لأنشطة بيئية متكاملة ضمن فعاليات حملة Eco Egypt ، والبدء بمحميات الفيوم والمحميات المركزية فى القاهرة.