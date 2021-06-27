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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ساحة رأي

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

صدى البلد

هل فحصت صندوق رسايلك  اليوم .. ربما  تجد حياة إنسان متعلقه على رد منك لحل أزمته.. أحمد وفريدة كان بينهم أصدقاء كثيرين عبر الفيسبوك.. وما إن وجد أحمد صورة فريدة حتى تعلق بها وقام بارسال طلب صداقة لها.. فقامت فريدة بالموافقة علي طلبه.
أحمد تعلق بفريدة تعلقًا شديدًا  كلما رأي لها أي صوره تقوم بنشرها عبر الفيسبوك فاجمع شجاعته وقام بمراسلتها عبر صندوق الرسايل، وما أن قامت بالرد عليه حتي تجرأ وطلب منها أن يسمع صوتها ويقوم بمحادثتها.. ترددت فريدة قليلًا ثم أخيرًا وافقت.
وبمجرد أن سمع أحمد صوت فريدة  اثناء المحادثة التليفونية   حتي تعلق قلبه بها تعلقا شديدا وتكررت المحادثات التليفونية  .وتكررت كلمات العشق بينهم فدارت بينهم قصه حب كبيرة.. نتيجة ذلك وصلوا سويا لمرحلة الإدمان العاطفي.. أحمد وفريدة لم بتقابلا وجها لوجه لكن النصيب جمع بينهم  فكثيرا ما تبادلوا الغرام وكلمات الاهتمام.. أحمد وفريدة لم يتركو لحظة واحدة طوال اليوم  دون أن يتبادلا الاحاديث والكلمات الملتهبة في الغرام.. حتي الليل لم يتركوه حتي إشراقه يوم جديد.. وفي أحد الأيام وكانت اخر محادثة تتم بينهم وانتهت تلك المحادثة كالعادة بالحب والغرام 
والانتظار لليوم التالي كما تعودوا.. ولكن اليوم التالي لم يأت.. استمر غياب فريدة ايام كثيره وأحمد في حيرة.. ماذا أصابها هل حدث مكروه لها فهو رغم حبه الشديد لها فهو لا يعلم عنها اي تفاصيل وذلك كان بناء على رغبتها في بداية حديثهما .. ظل أحمد ينتظر وينتظر.. وهو في حالة قلق وتردد.
أحمد بدأ يشعر بالجنون ويسأل نفسه هل فريده اخذت قرار الخروج من عالمه هل أصابها مكروه.. ظل ينتظر منها رسالة.. مجرد رسالة تعيد الحياة اليه مرة اخرى.. ظل ينتظر وينتظر اي رساله من فريده رسالة تسرد له ما حدث لها ولكن لا جديد ولا من مجيب على تساؤلاته .. ظل أحمد يبحث عن شبيهة لها عبر كل الصفحات حتى يصل إليها لكن دون جدوى.. فريده كانت بالنسبة لأحمد ليس لها وصف ولا مثيل فقد وصل به الحب الي التعلق الشديد .. وعندما شعر احمد باليأس  وانه علي حافه الجنون فارسل لها رساله عسى ان تصل اليها وتقراها وكل ماتحتويه رسالته كالتالي.. فريده دخلتي عالمي بقوة حتى أصبحت كالدماء التي تسير في عروقي كنت اتمني رساله منك اطمن بها عليك وعلى نفسي انا ايضا 
دموعي تنزف كنزيف الدم .. أصبحت كالهيكل العظمي فاقد كل شئ .
حبيبتي فريدة: أتوسل اليكي ارجوكي  افتحي صندوق رسايلك لتشاهدي ماتحتويه رسالتي حتي اطمئن بانك بخير.. واطمئن أنا أيضا علي نفسي 
هل مازالت في عالمك ام كان قرارك هو الخروج ولماذا لم أتلق منك أي إشارة حتي استطيع أن الملم أحاسيسي ومشاعري وأعود الى نفس المكان الذي كنت فيه ولا أعلم عنك شيء.
فذلك أرحم لي من هذا العذاب ففراق باتفاق خير من فراق دون علم به.. حبيبتي الحب ليس كلمات فقط الحب أحاسيس ومشاعر جياشة تسيطر علينا.. أقوي من كل متع الحياة.
الحب حكيما عند الفراق .. لكنه مجنونا ومتهورًا عند اللقاء .. فالفراق صعب يجعلك تمشي بلا عقل  كالمجنون.. فريده رسالة واحدة منك تكفي لاستعاده توازني .. وأنهي أحمد رسالته وهو في حالة من الجنون..
 قصه حب  أحمد  وفريدة قصه مبهمه غريبه فكيف احب احمد فريدة وتعلق بها دون أن يراها..
وكل الأحاديث بينهم من وراء شبكات التليفون.. فلماذا تركت فريده احمد ولماذا تأثر احمد.. هل تخيلت إنه يحبها كل هذا الحب
هل كانت متوقعه ان فراقها عنه لا يؤثر عليه بأي شيء.. أم كانت تعتقد أنه يلعب بمشاعرها.. أي كانت الأسئلة والأجوبة.. فمن وجهه نظري انه اي ما كانت العلاقة ومهما كانت الاحاسيس بينهم فلابد علي الطرف الذي أخذ قرار الإبتعاد ان يعطي فرصة للطرف الآخر ويشرح له أسباب انتهاء العلاقة أو سبب الابتعاد.. حتى لا يصيبه ضرر الابتعاد والجنون والحيره  مثلما أصاب أحمد العاشق..

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