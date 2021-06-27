مساعد وزير الداخلية الأسبق: كثرة الحروب بالعراق أدت إلى انهيار اقتصاده| فيديو

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الداخلية الأسبق إن يوجد علاقات قوية ودائمة بين 22 دولة عربية، كما أنه تم إنشاء منطقة تجارة حرة عربية شاملة بين 18 دولة عربية، وقلت الرسوم والعوائق الجمركية بين البلدان العربية كافة، ولكن لا بد من تعميق العلاقات أكثر في مجالات لم تدخلها الدول العربية بعد.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق "إعادة إعمار العراق تكون على قمة الاهتمام الآن لجميع الدول العربية، كاشفا أن العراق عانى في العديد من الآلام والتدمير، ثم عانت من احتلال تركي في الشمال، فلهذا يوجد حاليا شركات مصرية تحاول أن تساهم في مشروع إعادة إعمار العراق.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن كثرة الدمار والحروب أدت إلى إرهاق الاقتصاد العراقي، وبالتالي مطلوب إعادة الإعمار ودعم العراق حتى أن تستطيع أن تدير نفسها وتحسن من اقتصادها وأحوالها السياسية، وأضاف أن القمة المصرية العراقية شيء يسعد العرب والمصريين عموماً، ويسعدنى خصوصاً لأنه من أحد الدبلوماسيين الذين عملوا وقت المشاورات بين مصر والعراق والأردن واليمن.

وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق أن مصر حققت الكثير من التقارب والعديد من الاتفاقيات، قائلا"كل أملى هو إعادة فتح هذه الملفات وسنجد أشياءً كثيرة نفذت وغيرها قابل للتنفيذ لصالح مصر والعراق والأردن"، مشيرا إلى أنه يكفى أن يكون لدينا جالية مصرية بالملايين فى بغداد، مشيراً إلى أن أسماء المحلات المصرية فى بغداد والوجود المصرى بشكل عام هناك شيء عظيم.

وأشار جمال بيومى، إلى أن العراق بلد بحاجة إلى الملايين من المصريين لملء فراغات كثيرة خاصة فى مجال الزراعة، مؤكدا أن العراقيين ليسوا أهل زراعة على الرغم من أنها بلاد النهريين، لذلك فنحن فى حاجة إلى الاستثمار فى الزراعة مع العراق وياحبذا إن قمنا بتكملة ذلك مع السودان.