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رئيس التحرير
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برلمان

عفت السادات: ثورة 30 يونيو انقذت مصر والعالم من حكم الفاشية الدينية

الدكتور عفت السادات
الدكتور عفت السادات عضو مجلس الشيوخ

وجه الدكتور عفت السادات وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، رئيس حزب السادات الديمقراطى التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى وقواتنا المسلحة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة بمناسبة قرب حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو عام 2013 ، مؤكداً ان هذه الثورة العظيمة والخالدة ستظل محفورة فى وجدان وقلوب كل المصريين.

وقال السادات فى بيان أصدره اليوم، إن ثورة 30 يونيو انقذت مصر والمنطقة والعالم كله من حكم الفاشية الدينية مؤكداً أن الرئيس السيسى حقق انجازات تاريخية وغير مسبوقة فى تاريخ مصر حتى قبل ان يتولى موقعه الرئاسى ويكفيه شرفاً أنه لم ينقذ مصر والمنطقة فقط من قوى الشر والظلام والارهاب بل انقذ العالم كله من شرور جماعات الارهاب والضلال.

وأضاف عفت السادات، أن خارطة الطريق التى رسمها المصريون يوم 3 يوليو جعلت مصر تسير بخطوات محسوبة ومدروسة في كافة المجالات الداخلية والخارجية مؤكداً أن ما تم من إنجازات في عهد الرئيس السيسي لم يكن أحد يتخيله في ظل الظروف التي مرت بها البلاد وقال إن مصر اصبح لها دورها الريادى والمحورى تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والدولية مؤكداً أن الدبلوماسية المصرية التى يقودها بكل كفاءة واقتدار رئيس الجمهورية حققت إنجازات مهمة في تأمين المصالح والأهداف الوطنية معتمدة في ذلك على التنوع والتوازن في العلاقات مع مختلف دول العالم مع الحفاظ على المصالح الوطنية لمصر.

وأكد عفت السادات ان الرئيس السيسى حقق انجازات ومشروعات قومية كبرى للشعب المصرى فى جميع ارجاء البلاد لم تشهدها مصر على مدى أكثر من نصف قرن معرباً عن ثقته التامة فى أن مصر خلال السنوات القليلة القادمة ستكون واحدة من اهم الدول الواعدة اقتصاديا والقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بعد إعادة صياغة ورسم خريطة البنية الأساسية لمصر من شبكة قومية للطرق والكباري والانفاق وربط سيناء بالوادى والدلتا وانشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة والتطوير الشامل والحقيقى الذى تشهده منطقة الساحل الشمالى من الاسكندرية حتى مطروح وغيرها من المشروعات القومية الكبرى فى جميع انحاء مصر.

عفت السادات ثورة ٣٠ يونيو السيسي مجلس الشيوخ أفراد القوات المسلحة والشرطة

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