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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود كهربا يتدرب منفردا بـ الأهلي.. تفاصيل

صدى البلد

خاض محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا منفردا صباح اليوم الأحد قبل انطلاق مران الفريق الجماعي.


وغادر محمود كهربا النادي فور الانتهاء من تدريباته؛ بسبب ارتباطه بأداء الامتحانات.


واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الفوز على الترجي التونسي أمس بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وقطع الأهلي تذكرة التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا يوم ١٧ يوليو المقبل.

ومنح بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الاثنين.


ويستأنف الأهلي تدريباته بعد غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الأول من يوليو المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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