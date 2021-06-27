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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زعيم الأغلبية البرلمانية: ننحني لتضحيات القوات المسلحة فخر وعزة هذا الوطن

زعيم الأغلبية البرلمانية
زعيم الأغلبية البرلمانية النائب أشرف رشاد

أعرب زعيم الأغلبية البرلمانية النائب أشرف رشاد، عن شديد اعتزازه بجهود القوات المسلحة، موضحا خلال حديثه بالجلسة العامة للبرلمان اليوم: على مدار التاريخ كانت القوات المسلحة فخر وعزة هذا الوطن، فشعبنا كله جيش، وجيشنا كله شعب.

وتابع زعيم الأغلبية البرلمانية: نؤيد كافة الخطوات والمساعي التي تمكن القوات المسلحة من تطوير أدائها باستمرار لتظهر بهذا الشكل المشرف، مؤكدا أن الجيش المصري عظيم، لا نملك إلا أن ننحني احتراما لهم ولجهودهم وتضحياتهم.

وقال النائب عبدالهادي القصبي، تحية حب وإعزاز للقوات المسلحة المصرية جنودا وضباطا، تحية حب للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن موقف نواب الشعب في هذه القاعة، هي رسالة نود أن نلفت نظر العالم أجمع إليها، وهي رسالة مضمونها أن نواب الشعب بالكامل يقفون صفا كاملا خلف القوات المسلحة المصرية.

بعدها قال النائب علي بدر أمين اللجنة التشريعية، إن علامة النصر ارتبطت دائما بالقوات المسلحة المصرية، وستظل القوات المسلحة الحصن الواقي للشعب المصري وللمنطقة بأسرها، لو تذكرنا الماضي سنجد أن القوات المسلحة دوما ماتنحاز للشعب المصري، وهي صاحبة مقولة إنه يد تبني ويد تحمل السلاح.

 واستطرد: دوما ما تحمي القوات المسلحة الشعب وتنحاز إليه على الدوام، القوات المسلحة تساهم في بناء الدولة المصرية العصرية الحديثة.

القوات المسلحة زعيم الاغلبية البرلمانية الجيش المصري الجلسة العامة الشعب

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