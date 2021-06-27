تفاصيل جلسة موسيماني مع لاعبي الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل مران الفريق صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وقام موسيماني بتهنئة اللاعبين بالفوز على الترجي التونسي أمس، والصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الأول من يوليو المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون تقسيمة قوية صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل

وأدت فيه المجموعة التي خاضت مباراة الترجي التونسي أمس تدريبات استشفائية خفيفة على هامش المران.

وصعد الأهلي إلى الدور النهائي من دوري الأبطال ليواجه كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا يوم ١٧من الشهر المقبل بالمغرب.