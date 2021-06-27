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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حافلة الزمالك تتحرك للسويس استعدادا لمواجهة مصر المقاصة

صدى البلد

توجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى السويس للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء مصر المقاصة المقرر في السابعة مساء غد الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز، والمقرر إقامته على ستاد الجيش بالسويس.

 

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كارتيرون يعلن قائمة الزمالك للقاء المقاصة

وأعلن الجهاز الفني للفريق قائمة لقاء مصر المقاصة والتي جاءت كالتالي:-


حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل

الدفاع : حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح.

الوسط : طارق حامد ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف "أوباما" وأشرف بن شرقي.

الهجوم : سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 58 نقطة، بينما يقع مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقطة 

 

 

حكام مباراتي الاحد فى الدورى الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة الاطقم التحكيمية لإدارة مباراتي اليوم الأحد فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدورى الممتاز.

ويلتقى فريق البنك الأهلي مع نظيره طلائع الجيش في الخامسة من مساء اليوم الأحد على ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري  الممتاز.

فيما يواجه فريق الاسماعيلي نظيره فريق سموحة فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد على ملعب استاد الإسكندرية فى إطار الجولة ذاتها.

وجاءت الاطقم التحكيمية على النحو التالي

يدير مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي طاقم مكون من: 
محمود ناجي حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين محمد عبد القادر ومحمد حمدي غزال ومحمد طارق حكما رابعا ومحمود دسوقي حكما للفيديو ومساعده أحمد جمال.


كما أسندت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة إدارة مباراة سموحة والاسماعيلي إلى طاقم تحكيمي ضم كل من: 
أمين عمر حكما للساحة ويساعده الثنائي مصطفى عطية وأحمد الكيال وإسلام راشد حكما رابعا ومحمد عباس حكما للفيديو ومساعده عمرو عايد.

كان فريق طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيوني تفوق فى مباراته الأخيرة فى الدورى الممتاز على نظيره الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف.

فيما تلقى فريق اللينك الاهلي بقيادة خالد جلال فى مباراته الأخيرة بالمسابقة المحلية خسارة أمام إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يذكر أن فريق الزمالك يتصدر ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد ٥٨ نقطة فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز  التاسع برصيد ٣٤ نقطة بينما يأتي فريق البنك الاهلي فى المركز قبل الأخير برصيد ١٩ نقطة.

الزمالك اتحاد الكرة محمود عبد العزيز الدوري الممتاز نادي الزمالك سموحة

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