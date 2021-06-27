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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مطالبات في بريطانيا بتلقيح القطط والكلاب ضد فيروس كورونا

صدى البلد

تعالت الأصوات المنادية بتلقيح القطط والكلاب فيروس كورونا "كوفيد-19"، بعد حصول الناس على لقاح كورونا.

و يقول الخبراء إن تطعيم الحيوانات الأليفة قد يساعد في منع المتغيرات من التطور والانتشار.

طالب "مارك هندريك" أحد السياسيين في المملكة المتحدة البريطانية: "ربما بدأ كوفيد في الخفافيش، الأولوية هي تطعيم البشر، ولكن بعد مرور عام أو نحو ذلك علينا أن ننظر في لقاحات الحيوانات".

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وأضاف: "الطفرات يمكن أن تعود إلى البشر بمظهر مختلف تمامًا، ويكون المتغير المختلف تمامًا مشكلة في المستقبل، أفضل طريقة للتعامل مع ذلك قد تكون اللقاحات"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

نادرًا ما تنتقل العدوى من حيوان إلى إنسان، ولكن في يوليو الماضي ، ثبتت إصابة قطة في المملكة المتحدة بعد أن أصيبت بالفيروس من مالكها.

توصي الجمعية البيطرية البريطانية أصحابها بغسل أيديهم بعد لمس حيواناتهم الأليفة في حالة إصابة فراءهم بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وطورت روسيا أول طعنة خاصة بالحيوانات تم اختبارها بنجاح على القطط والكلاب، وتعمل شركة أمريكية أيضًا على واحدة.

قال عالم الفيروسات المستقل البروفيسور "دينان بيلاي": "قد تكون اللقاحات الحالية بحاجة إلى تعديل للأنواع غير البشرية".

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أعدمت الدنمارك 17 مليون من حيوان المنك بعد العثور على طفرة فيروسات التاجية في مزارع الفراء، وأصابت القوارض القطط في الاختبارات المعملية.

يُعتقد أن نمرًا في حديقة حيوان برونكس بنيويورك وثمانية غوريلا في حديقة حيوان سان دييجو قد أصيبوا بالفيروس من الحراس.

كورونا كوفيد-19 لقاح الحيوانات تطعيم القطط الكلاب

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