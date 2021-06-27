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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بلا شكاوى

محافظ كفر الشيخ يتابع امتحانات الدبلومات الفنية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

 
لم ترصد غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ ومديرية التربية والتعليم شكاوى من طلاب وطالبات الدبلومات الفنية، اليوم الأحد، في اليوم السابع من أيام أدائهم الامتحانات، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف ومتابعة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.

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قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أدى طلاب دبلوم التعليم الزراعي نظام ال3 سنوات مادة محاصيل الحقل، والفندقي نظام ال5 سنوات مادة رياضة وإحصاء، وطلاب الإعداد المهني صناعي نظام ال3 سنوات تم مواد فنية، وطلاب التعليم التجاري نظام ال3 سنوات مواد تجارية.

وأضافت، كما أدى طلاب التعليم الفندقي نظام 5 سنوات لغة فرنسية، وطلاب التعليم الصناعي نظام ال3 سنوات مواد فنية والفترة الثانية صيانة وإصلاح تخصص السيارات والجرارات، وطلاب التعليم الصناعي نظام 5 سنوات مواد فنية.

وتابع محافظ كفر الشيخ، امتحانات الدبلومات الفنية، مؤكداً عدم تلقي غرفة العمليات بالمديرية والإدارات أي شكاوى من الطلاب.

 

وفي سياق آخر، شهدت قرى ومدينة كفر الشيخ عدد من الحملات المتنوعة منها إزالة الإشغالات، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وحملات نظافة ورفع القمامة، إضافة لأعمال التجميل والتشجير، وتسوية الطرق  تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.


ترأس اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على الشوارع، منعاً لاحتلال أرصفة الشوارع من قبل الباعة الجائلين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعتدين المخالفين.


كما تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استمرار الحملات الموسعة لإزالة ورفع الإشغالات بشوارع النبوي المهندس والخليفة المأمون شرق كفر الشيخ، وميدان الفالوجا وشارع ٢٣ يوليو، بغرب المدينة، بمشاركة هيثم عطية، رئيس حي شرق كفر الشيخ، ومحمد صلاح، رئيس حي غرب كفر الشيخ، ومحمد حامد، نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والإشغالات، وعلي محمود عمار، مساعد نائب الإشغالات، وفريق العمل بقسم الإشغالات بالوحدة.

 كما تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال التجميل بأحياء  العاصمة، وطريق المحلة المزدوج، المدخل الشرقي لمدينة كفر الشيخ، موجهاً بتكثيف أعمال زراعة النباتات المزهرة، وأعمال الري، والاهتمام بجميع الجزر الوسطى للشوارع الرئيسية والفرعية، بجانب الاهتمام المستمر للحدائق والمنتزهات.

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