روسيا تأن من "دلتا".. قفزة قياسية في وفيات كورونا بالبلاد خلال يوم

أعلنت روسيا اليوم الأحد، قفزة قياسية بالوفيات جراء وباء كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يشير لتواصل الأزمة الوبائية بسبب سلالة كورونا المتحورة المعروفة باسم دلتا التي ظهرت في الهند لأول مرة، وهي الأشد عدوى بين كل السلالات التي ظهرت في العالم حتى الآن، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وسجلت العاصمة الروسية موسكو 144 وفاة خلال 24 ساعة، في أسوأ حصيلة منذ بدء الوباء.

كما سجلت سان بطرسبرج، ثاني المدن الروسية، حصيلة وفيات قياسية السبت بلغت 107 حالات.

وسجلت روسيا بأكملها 20538 إصابة جديدة من بين أكثر من 5.4 مليون حالة معلنة في البلاد منذ بدء الوباء.

وتوفي 599 شخصاً خلال يوم واحد من بين حصيلة إجمالية للوفيات تبلغ 133.282 حالة، وفق أرقام رسمية.

وأفاد رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، بأن حوالي ألفي شخص ينقلون إلى المستشفيات يومياً في العاصمة جراء إصابتهم بـكوفيد – 19، وقال: “جهزنا عشرين ألف سرير بينهم 14 ألفاً تم شغلهم حالياً. إنه عدد كبير”.

وتعد روسيا من البلدان الأكثر تضرراً جراء «الوباء»، فيما تتأثر بشدة حالياً بالنسخة المتحورة «دلتا» التي تثير القلق على صعيد العالم.

وأعادت موسكو في الأسابيع الأخيرة فرض قيود على غرار إجبار بعض الموظفين على العمل مجدداً عن بعد وإجبار موظفي قطاع الخدمات على تلقي اللقاحات، وحتى استحداث بطاقة صحية لا يسمح بارتياد المطاعم من دونها.

لكن الإغلاق تام، على غرار ذاك الذي فرض في ربيع 2020، لا يزال مستبعداً في المدينة التي تعد أكثر من 12 مليون نسمة.

ولم يحصل سوى 21.2 مليون شخص من سكان روسيا البالغ عددهم 146 مليوناً على جرعة واحدة على الأقل، وفق أرقام رسمية.

وتعاني مع روسيا دول أخرى، حيث أعلنت أمس أستراليا إغلاق لمدة أسبوعين متأثرة بفيروس كوورنا والسلالة المتحورة دلتا الأشد خطرًا، والتي تقول عنها الصحف الدولية نقلاً عن الخبراء الدوليين في الصحة، إن السلالة أكثر خطرًا لكن لم يثبت حت الآن أنها أشد في حالات الموت أو على صعيد سرعة تدهور حالات المرضى ولكنها الأخطر في العدوى والانتقال.