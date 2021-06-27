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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يفتتح معرض بيج 5 مصر للبناء بمشاركة 180 شركة

وزير الاسكان يفتتح
وزير الاسكان يفتتح بيج 5

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معرض "بيج 5 مصر للبناء"، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بمشاركة أكثر من ١٨٠ شركة إنشاءات من ١٨ دولة، بحضور وزيرة الأشغال العامة والبنية التحتية بدولة جنوب أفريقيا، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار بدولة نيجيريا، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.


واصطحب عاصم الجزار، خلال جولته، بأجنحة الشركات المشاركة بالمعرض، وزيرة الأشغال العامة والبنية التحتية بدولة جنوب أفريقيا، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار بدولة نيجيريا، لاستعراض المشروعات والمنتجات المتنوعة، التى تقدمها الشركات بالمعرض.


وعرض وزير الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية، خلال جولته مع وزيرى دولتى جنوب أفريقيا، ونيجيريا، التجربة العمرانية المصرية، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى مجال الإسكان بأنواعه المختلفة بما يتناسب مع جميع شرائح المجتمع، وإنشاء المدن الجديدة، وجهود الدولة فى مضاعفة رقعة المعمور المصري، وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.


ودعا عاصم الجزار، وزيرة الأشغال العامة والبنية التحتية بدولة جنوب أفريقيا، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار بدولة نيجيريا، لزيارة المدن الجديدة، ومشاهدة المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها فى ربوع الدولة المصرية، حيث أبديا إعجابهما بالنهضة العمرانية التى تشهدها مصر.

وزير الإسكان الأسكان المجتمعات العمرانية المرافق معرض

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