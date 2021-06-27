إصابة مصطفى محمد في تدريبات جالاتا سراي .. تفاصيل

تعرض مصطفى محمد نجم فريق الزمالك المعار إلى جالاتا سراي، لإصابة خلال تدريبات الفريق التركي، استعدادا للموسم الجديد 2021 - 2020.

وذكرت صحيفة " Aksam"" التركية، أن مصطفى محمد تعرض لالتواء في الكاحل، خلال تدريبات الفريق، استعدادا للموسم الجديد.

ولم تكشف الصحيفة التركية، عن حجم الإصابة التي تعرض لها مصطفى محمد في تدريبات جالاتا سراي.

كان مصطفى محمد انضم إلى جالاتا سراي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الزمالك، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء، مقابل 4 ملايين دولار.

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي، في 16 مباراة في الدوري التركي، الموسم الماضي، سجل خلالهما 8 أهداف.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ مصطفى محمد 6.5 مليون يوور، وفقا لـ موقع ترانسفير ماركت العالمي.

موقف مصطفى محمد من الأولمبياد



كشفت تقارير صحفية أن نادي جالاتا سراي التركي أبلغ الاتحاد المصري لكرة القدم برفضه مشاركة مصطفى محمد مهاجم الفريق مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

ووفقا لصحيفة "فاناتيك" التركية، فإن جالاتا سراي خاطب اتحاد الكرة من أجل مهاجم منتخب مصر الأولمبي مصطفى محمد وطلب منه عدم المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

ويرتبط جالاتا سراي بمواجهات في المراحل الأولى لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد 2021 /2022.

يذكر أن أولمبياد طوكيو تنطلق في شهر يوليو المقبل، ويشارك منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب في مجموعة تضم معه منتخبات الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.