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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن .. محكمة أمن الدولة تؤجل قضية الفتنة

علم الأردن
علم الأردن

أعلنت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الأحد، انتهاء الجلسة الثالثة من محاكمة قضية الفتنة المتهم فيها، رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن زيد، المبعوث الأردني السابق إلى السعودية.

ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، قررت محكمة أمن الدولة في الأردن، إرجاء محاكمة قضية الفتنة إلى الأربعاء المقبل.

انتهاء الجلسة الثانية من محاكمة قضية الفتنة في الأردن

من جديد.. محكمة أمن الدولة الأردنية تعقد ثاني جلسات قضية "الفتنة"

وكانت محكمة أمن الدولة في الأردن، عقدت اليوم الأحد، ثالث جلسات محاكمة كل من باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق، والشريف حسن بن زيد، بتهم التحريض على زعزعة استقرار المملكة الموجهة إليهما، والمعروفة بـ قضية الفتنة.

شهود

ونقلت قناة “المملكة” الأردنية عن محامي عوض الله، محمد العفيف، قوله: إن هيئة الدفاع ستطلب الإفادة الخطية في جلسة اليوم، وستطلب الشهود في الجلسة المقبلة.

وكانت المحكمة استمعت في الجلسة الثانية، الثلاثاء الماضي، لشاهد النيابة العامة الأخير في قضية "الفتنة"، بحضور عوض الله وبن زيد، بحسب "المملكة".

وبعد انتهاء الجلسة الثانية، كان العفيف قال إن "هيئة الدفاع ستطلب أي شاهد إذا كان في ذلك مصلحة موكله، وقد تطلب خبراء من أي دولة سواء داخل الأردن أو خارجه للتأكد من الاتصالات ومشروعية تفريغها".

وأضاف "عدد الشهود الذين ستطلبهم هيئة الدفاع قد يصل إلى 10 أشخاص"، و"المحكمة صاحبة القرار في الرد على الطلب في الموافقة أو رفضه".
 

الأردن محكمة أمن الدولة قضية الفتنة محاكمة قضية الفتنة المملكة الأردنية

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