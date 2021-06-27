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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلي

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي

حصل صدى البلد على تشكيل مجلس القضاء الأعلي الجديد بداية من أول يوليو المقبل برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلي وجاء كالأتي ،

المستشار عبدالله عمر شوضة رئيسا لمحكمة النقض.

المستشار فتحي حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض.

المستشار محمود مسعود  النائب الثاني لرئيس محكمة النقض .

المستشار محمد رفعت رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة .

المستشار فاروق الشنواني رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية.

 المستشار عصام الدين فريد رئيسا لمحكمة استئناف طنطا.

المستشار حمادة الصاوي النائب العام.

 ويعاد تشكيل مجلس القضاء الأعلي سنويا فى  أول يوليو من كل عام .

تشكيل مجلس القضاء الأعلي ر عبدالله عمر شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى

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