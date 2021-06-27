السيسي يصل إلى العراق في أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عاماً.. وتأكيد للقاهرة: مجلس الأمن آخر الحلول السياسية بشأن سد النهضة.. وعلاقة وزير الصحة تسبب فضيحة بريطانية.. الأبرز بصحف السعودية

السودان يتعهد بتسليم المطلوبين في جرائم حرب إلى «الجنائية الدولية»

الرئيس العراقي كان في طليعة استقبال الرئيس السيسي في مطار بغداد

قمة مشتركة مصرية عراقية أردنية بحضور قادة الدول الثلاث

استقالة هانكوك وتعيين جاويد محله في وقت سريع

«الأحوال»: لا يشترط التحصين بلقاح «كورونا» لتجديد «الهوية الوطنية»

عمليات استباقية تحبط تهريب 90 مليون حبة وثمانية أطنان من الحشيش



اهتمت الصحف السعودية بعددٍ من الموضوعات المحلية والدولية، وحظيت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العراق بمتابعة الصحف، كونها الزيارة الأولى لرئيس مصر منذ عقود.



قالت صحيفة الشرق الأوسط، وصل إلى بغداد اليوم (الأحد) الرئيس عبد الفتاح السيسي، في زيارة رسمية، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية-العراقية - الأردنية مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني .

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وكان الرئيس العراقي برهم صالح في مقدمة مستقبلي الرئيس لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى بغداد، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاماً، تأتي انعكاساً لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومةً وشعباً، ولتؤكد حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأشاد السيسي بجهود العراق في ترسيخ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، إن القمة الثلاثية ستناقش ملفات كثيرة أبرزها الربط الثلاثي بين العراق ومصر والأردن في مجالات النقل البري والكهرباء وملف التعاون الزراعي وتأهيل المصانع العراقية من قِبل الشركات المصرية.



وشهدت شوارع بغداد رفع الأعلام المصرية والأردنية للترحيب بضيوف العراق، فيما خصصت وسائل الإعلام العراقية جانباً من بثها للتغطية المرتبطة بالقمة الثلاثية.

الرئيس السوداني السابق عمر البشير



ومن السودان، تعهدت الحكومة السودانية بضمان تسليم المطلوبين المتهمين بارتكاب جرائم حرب للمحكمة الجنائية الدولية.

واختتم مجلس الوزراء السوداني، اجتماعاً مطولاً استمر 3 أيام، واتخذ حزمة قرارات بينها تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، وأخرى لمعالجة الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.

والمطلوبون أمام المحكمة الجنائية الدولية هم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد هارون، وعلي كوشيب الذي سلم نفسه، بجانب المتمرد عبد الله بندة.

استقال مات هانكوك من منصب وزير الصحة بعد نشر صور له يعانق جينا كولادانجيلو



أربكت علاقة غرامية لوزير الصحة البريطاني مات هانكوك الحكومة البريطانية أمس بعدما نشرت صحيفة شعبية واسعة الانتشار صورة للوزير المتزوج وهو يعانق مساعدته جينا كولاد أنجلو داخل مبنى الوزارة.

وأثارت الصورة التي نشرتها صحيفة «الصن» مزيداً من الأسئلة حول حسن تقدير هانكوك للأمور، علماً بأنه كان قد عين كولاد أنجلو، التي يعرفها من أيام الدراسة الجامعية، العام الماضي كبيرة لمساعديه في خضم أزمة «كورونا».



واعتذر هانكوك وأقر بأنه انتهك قواعد التباعد الاجتماعي، فيما قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه قبِل اعتذاره ويعتقد أن المسألة انتهت.

ذكرت صحيفة عكاظ، قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تسعى من خلال مجلس الأمن للوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

وأوضح الوزير أنه إن لم تلتزم إثيوبيا بما سيصدر عن مجلس الأمن، فستكون القاهرة قد استنفدت كل الوسائل السياسية.

وزير الخارجية سامح شكري

من صحيفة عكاظ، أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية، أنه بإمكان المواطنين والمواطنات تجديد بطاقات الهوية الوطنية، دون اشتراط التحصين سواء بجرعة أو بجرعتين من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

قالت صحيفة الرياض، وصل إلى العاصمة العراقية بغداد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية.

وكان باستقباله في مطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.

وتبحث القمة الثلاثية ملفات عدة تتعلق بقضايا التعاون والتنسيق والتكامل المشترك بين الدول الثلاث في مجالات الاقتصاد والنقل والكهرباء والصناعة والزراعة والاستثمار والإعمار.



وشاركت وزارة الداخلية السعودية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات دول الـعـالـم الاحتفال بالـيـوم الـعـالمـي لإساءة استعمال المـخـدرات والاتجار غير المشروع بها، والـذي صـادف يوم أمس السبت الموافق 26 من يـونـيـو تحت شعار: "شارك حقائق عن المخدرات - أنقذ الأرواح".



وأبرز الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية جهود الجهات الأمنية في التصدي لأكثر من 90 مليون حبة من المخدرات كانت في طريقها للمملكة، فقال في حسابه الشخصي بمواقع التواصل "تويتر": إن الجهات الأمنية وشركاءها تتصدى للمخدرات بحزمٍ، يؤكده ذلك إيماننا بأن استهداف المجتمع بهذه الآفة إحدى أخطر أدوات الاستهداف.

