فقدوا عائلهم ويحلمون بالعلاج.. الشلل الرعاش يقتل أحلام أسرة بالشرقية.. والأم تناشد الجميع: مش معانا نجيب العلاج

علي بُعد كيلو مترات من مركز ومدينة بلبيس وعلي حدود قرية إنشاص الرمل بمحافظة الشرقية وتحديدًا داخل أحد المنازل البسيطة بعزبة شاهين، تسكن أسرة مكونة من 4 أفراد شابان ووالدتهما وشقيقة والدهما المتوفي منذ أشهر، يعاني ثلاثة منهم من مرض الرعاش.

موت الزوج بعد معاناة مع المرض



روت نبيلة مأساتها لـ صدى البلد، وقالت: “نفسي ولادي يتعالجوا، هو دا كل حلمي وأملي في الحياة ولا أريد أكثر من ذلك فقد احتملت مرض والدهم الذي ظهر عليه بعد زواجنا بأكثر من سنة وعقب إنجاب أبنائي الثلاثة فقمت بمرافقته في رحلة مرضه ولكن شاءت إرادة الله أن يتوفي ويتركني وحيدة مع أبنائي الثلاثة السيد 20 سنة، توفي، وأحمد 18 سنة وسعد 14 سنة وشقيقة زوجي فاطمة والتي تعاني من نفس مرض زوجي ولا تقدر علي الحركة بالإضافة إلى وجود صعوبة شديدة في الكلام”.

وأضافت: “مات زوجي بعد رحلة من التعب والمرض ولحق به نجلي السيد محمد السيد شاهين بعد أشهر من وفاه والده غرقا بترعة المكاسر قبل أشهر من زفافه وكان هو العائل الوحيد لي ولأشقائه وكان يساعدني في شغل الأرض ولكني الآن أصبحت وحيدة لا أقدر علي توفير علاج لأبنائي الذين ورثوا عن والدهم مرض الرعاش”.

الأبناء يضيعون



وأستكملت الأم والدموع تنهمر من عينيها: “شايفة ابنائي بيضيعوا مني ولا أقدر علي فعل شئ سوي الدعاء وطلب الرحمة من الله أن يرفع عنهم هذا المرض اللعين وأناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل من أجل تبني حالة أبنائي والتكليف بتوفير العلاج اللازم لهم رحمة بهم وبي”.

لا نستطيع توفير ثمن العلاج

وأضافت الأم المكلومة: “عشت سنوات من العذاب مع زوجي حتي فاضت روحه إلى خالقها وترك لي حملا ثقيلا وورث أبنائي من والدهم نفس المرض وأتعذب يوميا بسبب ما أشاهده ومما تعيشه عمتهم فاطمه شقيقة زوجي والتي تعاني من نفس المرض ولا نستطيع توفير العلاج اللازم لها بسب ضيق الحال”.

وأشارت الأم إلى أنها لا تتقاضي أي معاش لأن زوجها لم يكن يعمل ولكنها استأجرت قطعة أرض صغيرة لزراعتها من أجل توفير لقمه العيش لأبنائها وتحمد الله علي حالها ولكنها تتمني أن تتبني الأجهزة التنفيذية بالدولة ووزارة الصحة حالة أبنائها من أجل علاجهم.

مناشدة لإنقاذ الأبناء

واختتمت "نبيلة" حديثها مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل وإصدار تعليماته بعلاج أبنائها بمستشفيات القوات المسلحة وتوفير العلاج اللاززم لهم رحمه بها وبهم.