كلية سياسة واقتصاد القاهرة تواصل امتحانات الفصل الدراسى الثانى .. وعميد دار علوم يؤكد اعتذارات الطلاب ليست بسبب كورونا

سياسة واقتصاد القاهرة تواصل الأسبوع الرابع من امتحانات الفصل الدراسى الثانى

وعميد دار علوم يعلق على استبدال الكتاب الالكترونى بالكتاب الورقي

تواصل كليات جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021، والتي تجرى بنظامي الإلكتروني والحضوري طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

من جانبه قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة ، عن اجواء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 .

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد ، ان الكلية تواصل امتحانات الفصل الدراسى الثانى بشكل طبيعى دون حدوث اى مشاكل تواجه الطلاب .

وكان قد أوضح الدكتور محمود السعيد، أنه لا يوجد عدد كبير من الطلاب قاموا بتقديم اعتذار عن الامتحانات خاصة أن الكلية تعقد الامتحانات اونلاين على المنصة الالكترونية لجامعة القاهرة .

وفى نفس السياق، كشف الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار علوم جامعة القاهرة ، عن عدد الطلاب المعتذرين عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 .

وقال الدكتور عبد الراضى رضوان خلال تصريح لصدى البلد ، يوجد عدد من الطلاب قاموا بتقديم طلبات الاعتذار عن الامتحان النهائية ولكن ليس بكثير ، مؤكدا على الاعتذارات ليس لها علاقة بالكورونا .

وأضاف الدكتور عبد الراضى رضوان ، أن الامتحانات بالكلية تسير بشكلها الطبيعي بنظام البابل شيت مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية .

وعلى الجانب الآخر ، علق الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار علوم جامعة القاهرة ، عن استبدال الكتاب الإلكتروني والكتاب الورقي بداية من العام القادم .

وقال الدكتور عبد الراضى رضوان خلال تصريح لصدى البلد ، ان تطبيق الكتاب الألكترونى يواكب الاساليب الحديثة فى الوقت الحالى ، بالاضافة إلى أن يأتى فى إطار التحول الرقمي للجامعات الحكومية .

وكان الدكتور الخشت، وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب الامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات ، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه.



جامعة القاهرة تواصل الامتحانات للأسبوع الرابع

تواصل جامعة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها في إطار خطة شاملة أعدتها الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، وبناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى ، اليوم بـ جامعة القاهرة ، بكليات التجارة (الفرقة النهائية)، كلية الآداب (الفرقة النهائية)، كلية الآثار (الفرقة الأولي)، كلية التخطيط الاقليمي والعمراني (الفرقة الأولى والثالثة) بنظام Online، كلية التربية النوعية (الفرقة الثانية والثالثة)،كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي (الفرقة الأولي)، كلية الصيدلة (الفرقة الثانية)، كلية التمريض(الفرقة الأولي).

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام امتحانات الفصل الدراسى الثانى في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا تتابع سير الامتحانات وتنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعاييرالأكاديمية ولمستوى الطلاب.

