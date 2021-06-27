سكرتير مساعد أسيوط يتفقد مشروعات تطوير ساحل سليم

ضمن برنامج تطوير الريف المصري

تفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، مشروعات المبادرة الرئاسية الجاري تنفيذها بعدد من قرى ونجوع المحافظة للاطمئنان على مدى سير العمل بها ومعدلات التنفيذ التي وصلت إليها.

وتفقد سكرتير عام مساعد أسيوط، عددا من قرى مركز ساحل سليم ضمن مبادرة تطوير الريف المصري، والتي تتضمن محطات الصرف الصحي ومحطة المعالجة بالحبايشة والمدارس والمجمعات الخدمية والوحدات الصحية ومستشفى الشامية ورصف الطريق الرئيسي "الفتح/البداري".

ورافقه خلالها أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ورؤساء الوحدات المحلية القروية وعدد من مسئولي القطاعات المعنية، مشيراً إلى العمل على الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة وفقاً لخطط التنمية.



من جانبه، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع خاصة بمركز ساحل سليم والقرى التابعة له، والذي تم اختياره ليكون نموذجاً للتنفيذ الفعلي لمبادرة تطوير الريف المصري ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أن يتم تنفيذه في باقي مراكز المحافظة الأخرى.

ولفت إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بهذه القرى لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، مشيراً إلى تقديمه لجميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من هذه المشروعات في المواعيد المحددة مسبقاً.





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