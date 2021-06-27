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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لطرق الأبواب لتوعية أهالي قرى "حياة كريمة" في سوهاج

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب بسوهاج

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، حملة لطرق الأبواب بين أهالي قرى الصفيحة والشيخ رحومة وحاجر مشطا ونزالي داوود بمركز طهطا، والتي يتم بها تنفيذ مشروعات صرف صحى بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ وذلك للتوعية بترشيد الاستهلاك وتقليل المياه المُهدرة.

 

وقال اللواء المهندس حسن محمود عبد الغنى القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الحملة شملت توعية المواطنين بكيفية المحافظة على مشروعات الصرف الصحي التي يتم تمويها بمبلغ 207 مليون جنيه ضمن مشروعات المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة.

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وأشار رئيس مياه سوهاج، إلي إنه تم تنفيذ ندوة لرواد مركز شباب الصفيحة ولقاءات توعوية للمصلين بمسجد آل عطية بالشيخ رحومة ومسجد آل حامد بالصفيحة لتوعية المشاركين بقضايا المياه ومطالبتهم بضرورة نشر رسالة التوعية المائية بين المواطنين للحفاظ على المياه المهدرة ومشروعات الصرف الصحي.

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IMG-20210627-WA0026
IMG-20210627-WA0027
IMG-20210627-WA0027
سوهاج مياة شركة المياه حملة الأبواب حياة كريمة

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