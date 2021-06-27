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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين في انهيار سقف مسجد بإحدى قرى بني سويف

صورة ارشفيفة
صورة ارشفيفة

أصيب شخصان في انهيار سقف مسجد، أثناء استعدادهم لأداء صلاة ظهر، اليوم الأحد، بقرية ميدوم، التابعة لمركز الواسطى بـ بني سويف.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بإنهيار سقف مسجد «مسقوف بالخشب» بقرية ميدوم، التابعة لمركز الواسطى، ما أدى لإصابة شخصين.

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وبالإنتقال والفحص تبين إصابة شخصين أثناء استعدادهما لأداء صلاة الظهر، هما: احمد عويس سيد سليمان، ٤١ سنة، بإشتباه كسر بالذراع الايسر، وأيمن رمضان احمد علي، ٤١ سنة، بإشتباه كسر بالعمود الفقري، يقيمان ذات القرية.

ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الكتور أشرف يعقوب، مدير الفرع، بسيارتي الأسعاف أرقام (2174) و(1509) نقلت المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى الواسطى المركزي، لتلقي العلاج اللأزم تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وجارٍ إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار الدكتور محمد عزت وكيل الأوقاف ببني سويف، وكذلك فرع هيئة الأوقاف، لإتخاذ الاجراءات اللأزمة بشأن المسجد.

بني سويف انهيار سقف مسجد قرية ميدوم صلاة الظهر هيئة الإسعاف مركز الواسطى

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