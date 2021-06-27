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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد دار علوم: طلبات الاعتذار عن الامتحانات ليس لها علاقة بـ كورونا

عميد دار علوم
عميد دار علوم

كشف الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار علوم جامعة القاهرة ، عن عدد الطلاب المعتذرين عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 . 

وقال الدكتور عبد الراضى رضوان خلال تصريح لصدى البلد ، يوجد عدد من الطلاب قاموا بتقديم طلبات اعتذار عن الامتحان النهائية ولكن ليس بكثير ، مؤكدا على أن  الاعتذارت ليس لها علاقة بالكورونا . 

وأضاف الدكتور عبد الراضى رضوان ، أن الامتحانات بالكلية تسير بشكلها الطبيعي بنظام البابل شيت مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية . 

 

وكان الدكتور الخشت، وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة  المناخ المناسب  الامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى  بها الامتحانات ، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه.

جامعة القاهرة تواصل الامتحانات للأسبوع الرابع 


تواصل جامعة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المراحل الدراسية المختلفة بجميع  كليات الجامعة ومعاهدها في إطار خطة شاملة أعدتها الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، وبناء على قرارات المجلس  الأعلى للجامعات.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى ، اليوم بـ جامعة القاهرة ، بكليات التجارة (الفرقة النهائية)، كلية الآداب (الفرقة النهائية)، كلية الآثار (الفرقة الأولي)، كلية التخطيط الاقليمي والعمراني (الفرقة الأولى والثالثة)  بنظام Online، كلية التربية النوعية (الفرقة الثانية والثالثة)،كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي (الفرقة الأولي)، كلية الصيدلة (الفرقة الثانية)، كلية التمريض(الفرقة الأولي).


وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام  امتحانات الفصل الدراسى الثانى  في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا تتابع سير الامتحانات وتنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان الممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية والمستوى الطلاب.
 

الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار علوم جامعة القاهرة الطلاب المعتذرين امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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