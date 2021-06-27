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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أهالي مدينة نصر يستغيثون من بلطجة سائقي السرفيس بمنطقة التبة

صدى البلد

استغاث سكان منطقة التبة فى مدينة نصر بالقاهرة، من تواجد موقف عشوائى لسيارات السرفيس والذي يتسبب في استقطاع مساحات من حرم الطريق؛ ما يؤدي إلي تكدس السيارات وعرقلة حركة المرور وعدم قدرة المارة على السير نتيجة احتلالهم للشارع.


ويقول محمد شمس أحد سكان المنطقة، عبر خدمة الشكاوي التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري في رسالته: "الحياة بالمنطقة أصبحت لا تطاق؛ بسبب الموقف، والأفعال التي تحدث من بعض السائقين، كمعاكسة البنات، وتشغيل الأغاني بأصوات مرتفعة، والتبول بالشارع"، مطالبا المسئولين بوضع حل جذري لتلك المشكلة.


وأضاف: "يوجد موقف سيارات سرفيس غير مرخص، يعرقل حركة المرور، فضلا عن السيارات غير المؤمنة والتي لا تصلح للاستعمال الآدمي وتشكل خطورة على الركاب بجانب المشاجرات المستمرة بين السائقين، ونطالب محافظة القاهرة بالتدخل لتنظيم ذلك الموقف".


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس”؛ حرصا على التواصل مع القارئ، وإيمانًا أن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع، هي خدمة المواطن، والعمل على إيصال صوته للمسئولين، والمتابعة المستمرة؛ للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

بين الناس موقع صدى البلد الشكاوي مدينة نصر استغاثة

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