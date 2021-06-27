أهالي مدينة نصر يستغيثون من بلطجة سائقي السرفيس بمنطقة التبة

استغاث سكان منطقة التبة فى مدينة نصر بالقاهرة، من تواجد موقف عشوائى لسيارات السرفيس والذي يتسبب في استقطاع مساحات من حرم الطريق؛ ما يؤدي إلي تكدس السيارات وعرقلة حركة المرور وعدم قدرة المارة على السير نتيجة احتلالهم للشارع.



ويقول محمد شمس أحد سكان المنطقة، عبر خدمة الشكاوي التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري في رسالته: "الحياة بالمنطقة أصبحت لا تطاق؛ بسبب الموقف، والأفعال التي تحدث من بعض السائقين، كمعاكسة البنات، وتشغيل الأغاني بأصوات مرتفعة، والتبول بالشارع"، مطالبا المسئولين بوضع حل جذري لتلك المشكلة.



وأضاف: "يوجد موقف سيارات سرفيس غير مرخص، يعرقل حركة المرور، فضلا عن السيارات غير المؤمنة والتي لا تصلح للاستعمال الآدمي وتشكل خطورة على الركاب بجانب المشاجرات المستمرة بين السائقين، ونطالب محافظة القاهرة بالتدخل لتنظيم ذلك الموقف".



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