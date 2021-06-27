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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استعراض غنائي ورقص باليه للأطفال مع إعلان جائزة الدولة للمبدع الصغير

صدى البلد

قدم مجموعة من الأطفال، اليوم الأحد، مع إعلان جائزة الدولة للمبدع الصغير، فقرة استعراضية غنائية ممزوجة برقص الباليه، وذلك بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.

 

وأعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، في جلسة اجتماع المجلس الأعلى للثقافة الخامس والستين، والمخصص لإعلان جوائز الدولة أن ٩٠% من المتقدمين لجائزة الدولة للمبدع الصغير من قرى ومحافظات مصر، لافتة إلى أن هذا يؤكد على تحقيق هدف الجائزة فى الوصول لكل أفراد الشعب.

 

المبدع الصغير

من جانبه، قال الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إن جائزة الدولة للمبدع الصغير هي إضافة حقيقية هذا العام، وتم الإعلان عن هذه الجائزة في مؤتمر صحفي، وتقدم أكثر من 4500 عمل،  وعملت لجان الفحص على مرحلتين؛ مرحلة الفرز، ومرحلة التحكيم، وستعرض أعمال لجان الفحص على اللجنة العليا لاعتماد النتيجة.

 

وسوف يتزايد الاهتمام بتلك الجائزة وإضافة فروع أخرى لها في المستقبل القريب، كما تمت الموافقة على تجديد الثقة في الوزيرة لتشكيل لجان وشعب المجلس.

 

وانطلق اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للثقافة الـ 65، منذ قليل، لمناقشة مشكلة سنة الفراغ الخاصة بجائزة الدولة التقديرية، وجائزة الدولة التشجيعية، لوجود حل لها، وتوافق في سنوات المنح بين الجائزتين المشار إليهما وجائزة النيل وجائزة التفوق.

 

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع هذا العام الموافقة على إعادة تشكيل شعب لجان المجلس الأربع بعد إضافة شعبة السياسات والتنمية الثقافية، وهى الشعبة التي تم استحداثها في إطار هيكلة لجان المجلس واللائحة الجديدة لتضاف إلى شعب الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

 

يأتي انعقاد هذا الاجتماع بدار الأوبرا في إطار مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها وزارة الثقافة مُمثلة في المجلس الأعلى للثقافة وبالتنسيق مع دار الأوبرا ضمانًا لتحقيق أقصى درجات الوقاية للحضور من أعضاء المجلس في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا بسبب فيروس كورونا، كما أن حضور الاجتماع سيكون قاصرًا على أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة والبالغ عددهم 36 عضوًا.

 

واتخذت وزارة الثقافة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة من تعقيم وتدابير وقائية، فضلًا عن مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي فيما يتعلق بتنظيم جلوس أعضاء المجلس من جميع الاتجاهات.

 

ويُخصص الاجتماع في الأساس للتصويت على منح جوائز الدولة المختلفة وهي النيل، التقديرية، التفوق في المجالات الثلاثة الرئيسية: الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من واقع الأسماء التي تم ترشيحها من قبل لجان الفحص، والتي عملت على مدى الأشهر الماضية، بالإضافة إلى اعتماد الترشيحات الخاصة بجوائز الدولة التشجيعية والتي أقرتها لجان الفحص الخاصة بها في الفروع الُمعلن عنها.

جائزة الدولة للمبدع الصغير وزريرة الثقافة إيناس عبد الدايم رقص البالية المجلس الأعلى للثقافة

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