القوى العاملة : الخميس إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة 30 يونيو

بدلا من الأربعاء

أصدرت وزارة القوى العاملة، كتاباً دوريا لمديريات القوى العاملة علي مستوى المحافظات، يقضي باعتبار الخميس الموافق أول يوليو 2021 بدلا من 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكري الثورة.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن ذلك في ضوء احتفال مصر بذكري ثورة 30 يونيو باعتبارها من عطلات الأعياد والمناسبات القومية ، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص.

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.