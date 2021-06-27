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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

طريقة عمل المنسف
طريقة عمل المنسف

المنسف أحد أشهر الأكلات في الأردن والدول العربية، وتتميز الأردن والدول العربية بتقديم أشهى الأكلات المختلفة والشهية، كما يمكن تقديم المنسف بالعديد من الوصفات والخطوات المختلفة، وتقديمه على مائدة الطعام بشكل جديد ومميز.

وإليكم أشهر الطرق لعمل المنسف في المنزل بالطريقة الأردنية اللذيذة لأمهر الشيفات 

مقادير المنسف


لحم ضأن 

لتر ماء 

سمـن

2 بصل مفروم 

مكعب مرقة 

ملعقة صغيرة فلفل أسود 

ملعقة صغيرة بابريكا 

ملعقة صغيرة كمون مطحون 

ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة 

ملعقة صغيرة قرنفل 

3 ملاعق طعام بقدونس طازج مفروم 

2 كوب زبادي 

كوب دقيق ذرة 

أرز 


طريقة تحضير المنسف


* ضعي قطع اللحمة في قدر ماء كبير حتي يغلى المزيج

* سخني السمن و يُضاف البصل ويُشوح حتّى يذبل و وقتها يُضاف إلى قطع اللحم في القدر

* أضيفي المرقة مع باقي التوابل و القرفة و يُغطى المزيج ويُترك حتّى ينضج اللحم مع البقاء متماسكاً

* امزجي الزبادي مع دقيق الذرة في قدر يُغلى المزيج مع التقليب دقيقتين تُسكب صلصة اللبن الزبادي على مهل في قدر اللحم، ويُترك المزيج على نار هادئة من دون تغطيته لمدّة 5 دقائق تُعدّل التوابل حسب المذاق

* اسكبي مزيج اللحم في وعاء كبير ويُزيّن بالصنوبر واللوز المحمّص والبقدونس ويُقدّم مع الأرز

 

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وصفة أخرى لعمل المنسف بخطوات بسيطة وسهلة

مقادير المنسف


فخذة ضانى مسلوقة مع المرق 

2 ملعقة كبيرة سمن

كرة جميد 

خبز شراك 

6 كوب أرز 

بصل مفروم 

لوز محمص 

صنوبر محمص 


طريقة تحضير المنسف


* فى حلة على النار ضعي ملعقة من السمنة ثم ضيفي الأرز ثم ضيفي مرقة اللحمة و القليل من الملح و اتركيه حتى تمام التسوية

* شوحي البصل فى ملعقة أخرى من السمنة ثم ضيفي الجميد بعد طحنه و بعض المرقة ثم ضيفي اللحمة و اتركيها حتى تمام التسوية ثم يرفع البصل

* ضعي الخبز فى طبق التقديم و فوقه بعض صوص الجميد ثم الأرز و فوقه اللحمة

* يقدم و على وجهه لوز و صنوبر محمص و بجانبه بولة من صوص الجميد الذي يضيف نكهه لذيذة .
 

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