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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جدو يوجه رسالة تحذير لـ الأهلي من كايزر تشيفز ويشيد بـ الزمالك

صدى البلد

أشاد محمد ناجي جدو نجم الأهلي والمنتخب السابق بـ فريق كايزر تشيفز عقب تأهله لـ نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

 

وكتب جدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : " كايزر تشيفز بيفكرني بتشيلسي في بطولة أوروبا محدش توقع يوصل قبل النهائي حتي لكنه فاجأ الجميع و فاز بالبطولة.
 

وأضاف : "كايزر تشيفز أول مرة يلعب المباراة النهائية، عنده جول ودفاع جيد جدا مش بيدخل فيهم بسهولة، خطر  في الهجمات المرتدة. 
 

وأكمل : لكن  الأهلي قادر باذن الله يرجع من المغرب ب العاشرة. 

 

وتابع : "بعد مشاهدة كل الفرق اعتقد ان الأهلي و الزمالك أقوى فريقين حاليا في أفريقيا و ان لولا خروج الزمالك من دور المجموعات و اللعب غير النظيف اللي حصل كان ممكن يكون النهائي مصرى للمرة التانيه علي التوالي ".

 

الأهلي يواصل تحطيم الأرقام القياسية


وحقق أبناء القلعة الحمراء العديد من الأرقام القياسية بعد الصعود للمباراة النهائية من البطولة القارية.

1 ) الصعود لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ14 كأكثر الفرق المتأهلة لنهائي البطولة القارية.

2 ) نجح الأهلي في الفوز عل الترجي ذهابًا وإيابًا للمرة الأولى في التاريخ بدوري أبطال إفريقيا.

 

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أول تعليق من حسين الشحات عقب تأهل الأهلي لـ نهائي أبطال أفريقيا

3 ) الأهلي هو ⁦⁩أول نادي في العالم يفوز ذهابًا و إيابًا في نصف نهائي دوري الأبطال لموسمين متتاليين، حيث لم تحدث في أي قارة في العالم حتى الآن.

4 ) ⁩الوصول لنهائين متتالين لدوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة حيث سبق أن فعلها الأهلي في المواسم التالية "1982 و 1983، 2005 و 2006، 2007 و2008، 2012 و2013، 2017 و2018، 2020 و2021".

5 ) الإقتراب من حلم العاشرة وتوسيع الفارق مع أقرب الملاحقين وهو الغريم التقليدي الزمالك بفارق ضعف عدد البطولات حيث يمتلك "الفارس الأبيض" 5 بطولات.

وحقق النادي الأهلي الفوز على منافسه الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل أهداف الأهلي علي معلول في الدقيقة 38 ، محمد شريف في الدقيقة 56 ، حسين الشحات في الدقيقة 60 من ومن اللقاء .

النادي الأهلي حقق الفوز علي الترجي التونسي بملعبه ووسط جماهيره في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد .

وصعد النادي الأهلى لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا .

وصعد كايزر تشيفز إلى نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز علي الوداد المغربي بنتيجة هدف دون رد في مجموع المباراتين .

مواجهات الأهلي وكايزر تشيفز 


واجه النادي الأهلي منافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي مرة واحده وكان في بطولة السوبر الافريقي.

الأهلى كايزر تشيفز نهائى دورى أبطال إفريقيا جدو الزمالك

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